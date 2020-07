Pam Dewber, la Mindy di Mork e Mindy, non ha avuto lo stesso successo del grande Robin Williams: la sua carriera è comunque andata avanti ed è sposata con un famosissimo attore di serie tv...

Era il 1978 quando sulla rete americana ABC esordiva Mork e Mindy, una sitcom destinata a fare la storia della tv: protagonisti, Robin Williams nei panni di un alieno umanoide e Pam Dewber, la terrestre che lo ospitava nella soffitta di casa sua.

La convivenza fra i due dava luogo a una serie di gag esilaranti, amatissime dal pubblico, che hanno contribuito a rendere Robin Williams la leggenda che è stato: molti dei gesti diventati tipici di Mork, come sedersi con la faccia sui cuscini del divano o bere drink aspirandoli con il dito, sono stati improvvisati da Williams durante il provino e sono diventati stereotipi diffusi.

Mindy di Mork e Mindy, ecco com’è oggi

Se di Robin Williams, tragicamente scomparso nel 2014, sappiamo tutto, la co-star Pam Dewber l’abbiamo persa un po’ di vista negli anni.

Pam ha avuto una lunga carriera al cinema e in tv, lavorando in diverse serie ma senza raggiungere più il grande successo sperimentato con Mork e Mindy, che per lei è stato il lavoro d’esordio.

Pam Dewber è sposata dal 1987 con Mark Harmon, il Leroy Jethro Gibbs di NCIS, con il quale ha due figli: Sean Thomas (26 aprile 1988) e Ty Christian (25 giugno 1992).

Oggi Pam ha 69 anni e certamente è diversa dalla ragazzina di Mork e Mindy, che in uno slancio di generosità decideva di ospitare in soffitta l’alieno arrivato sulla Terra in un’astronave a forma di uovo: è una donna molto giovanile e ancora bellissima alla soglia dei 70 anni, con due splendidi figli e un grande impegno nel sociale. E’ infatti portavoce per l’America dell’associazione “Big Brother Big Sister”, una delle no-profit più grandi nel settore del mentoring giovanile.