Michelle Impossible, ‘Più bella cosa non c’è’ non è stata scritta per Michelle Hunziker? Cosa svelò qualche anno fa Eros

Finalmente ha debuttato in tv Michelle Impossible, il one – woman show di Michelle Hunziker. La prima puntata, attesissima, ha regalato diverse emozioni.

Tra tutti i momenti, è spiccato quello con Eros Ramazzotti, dove la conduttrice è apparsa quasi in lacrime, tenuta per mano da Eros che ha cantato per il pubblico.

Ramazzotti ha cantato la sua “Più bella cosa non c’è” abbracciando Michelle al centro dello studio. Una dedica toccante, che ha fatto molto piacere a tutti quelli che per tanto tempo hanno fatto il tifo per loro come una delle coppie più belle dello spettacolo italiano.

‘Più bella cosa? Non era per Michelle Hunziker ma per…’, Eros Ramazzotti svela quel retroscena

Ma non tutti sanno che la canzone al tempo in cui venne scritta non era dedicata a Michelle Hunziker. Il brano è del 1995 ed “era stato scritto per un’altra cosa”, come lo stesso Eros aveva spiegato in alcune interviste di qualche tempo fa.

La dedica musicale visto a Michelle Impossible, e la complicità e l’affetto tra i due, restano comunque un momento bellissimo da incorniciare.

E se crolla una certezza che ormai ci portavamo dietro da tempo, possiamo stare tranquilli: l’amore per la sua Marica Pellegrinelli è raccontato in ‘Siamo’, brano contenuto nel nuovo album, è veramente dedicato a lei.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset – Retiinrete