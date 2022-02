Michelle Impossible, Michelle non lo ha mai nominato: cosa notano gli utenti durante la puntata 

Michelle Impossible: al pubblico non è sfuggito un piccolo particolare riguardante la vita privata di Michelle

La prima puntata di Michelle Impossible, il one woman show condotto da Michelle Hunziker, è stata un successo e si attende già la seconda puntata.

Gli utenti sui social hanno commentato con piacere il programma e alcuni momenti dedicati agli ospiti che sono arrivati in studio, ma non solo: al pubblico non è sfuggito un piccolo particolare riguardante la vita privata di Michelle

Michelle Impossible, Hunziker e quel nome mai pronunciato…

In tanti infatti hanno notato che il nome di Tomaso Trussardi, ormai ex compagno di Michelle, non è stato mai nominato, nonostante il legame affetti che li ha tenuti insieme per dieci anni.

A differenza del rapporto con Eros Ramazzotti, che è stato celebrato in tutta la sua bellezza con l’arrivo di Eros sul palco e con le sue canzoni, su Tomaso nessuno ha proferito parola: non che si dovesse per forza citarlo, ma l’omissione totale non è passata affatto inosservata.

“Avete notato che nessuno nomina nemmeno per sbaglio Trussardi? Questo ci dà la misura di chi ha lasciato chi… Michelle non ti meritava” ha ipotizzato un utente su Twitter. “Si parla sempre di Eros e mai di Trussardi” ha riassunto in poche parole un altro utente. “Trussardi non pervenuto. Ha messo un veto per non nominarlo?” ha scherzato qualcun altro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset – Retiinrete