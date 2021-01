Autore leggendario dei massimi programmi per famiglie della Rai, Michele Guardì è stato messo sotto torchio sulle pagine de Il Fatto Quotidiano e ha detto la sua, sempre con grande classe e eleganza, sui volti più noti del piccolo schermo come Frizzi, Magalli, Volpe, Amadeus, o Barbara D’Urso.

Mentre sulla lite arcinota tra il conduttore de I Fatti Vostri e l’ex co-conduttrice ora su Tv8 Adriana Volpe Guardì ha preferito non esprimere alcuna posizione personale – dicendo soltanto che all’epoca decise di fare un passo indietro e non essere coinvolto – su Amadeus ha speso bellissime parole.

L’attuale conduttore del Festival di Sanremo, alle prese con grandi punti interrogativi da gestire da qui fino al debutto della prossima edizione della kermesse, deve moltissimo a Michele Guardì: grazie al regista 78enne, infatti, ha ripreso a lavorare con notevole successo in Rai.

Meno eloquente, invece, per quanto riguarda Barbara D’Urso che nel 1996 ha condotto con Tiberio Timperi “In Famiglia” su Rai 2.

Del successo a Mediaset con programmi che conosciamo bene non ha detto molto:

“Amo ricordare come lavoravamo insieme, adesso lei ha questa sua cifra che non critico ma non sposo. Anche in quello – ha concluso – è bravissima”.