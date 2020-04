Durante l'ultima conferenza stampa di Giuseppe Conte, sui social sono comparsi tanti strani messaggi, tra cui uno ripreso da Vasco Rossi!

Le conferenze stampa di Giuseppe Conte sono uno dei momenti più attesi dagli italiani durante la quarantena ma durante i messaggi del premier su Facebook compaiono commenti di tutti i tipi, molti dei quali assolutamente non politici e, anzi, del tutto strani: tra annunci e riferimenti a Vasco Rossi, andiamo a vedere di cosa si tratta.

I messaggi più strani apparsi durante la conferenza di Giuseppe Conte

Andiamo con ordine. Secondo i dati Auditel, la conferenza di Giuseppe Conte dello scorso 10 aprile ha visto oltre 7,1 milioni di telespettatori su Rai Uno e ha confermato gli stessi numeri su Facebook, dove quindi alcuni italiani ne hanno approfittato per lanciare i loro personalissimi messaggi alla nazione.

Tra richieste politiche più o meno condivisibili e domande sugli ultimi provvedimenti del governo, quindi, sono comparsi alcuni ‘annunci’, come quello che dice chiaramente: “Vendo tavolo tondo. Materiali: vetro e acciaio. Diametro del piano in vetro: 105 cm. Altezza: 73 cm”. Oppure: “AAA APE Piaggio 200cc ATM2M, anno 93 con 27.000 km, disponibile a qualsiasi prova su strada, trattativa riservata, no affaristi o perditempo!”

Insomma, veri e propri annunci di vendita, da qualcuno bollati come “Quando il talento incontra l’opportunità”, mentre qualcun altro ha meno prosaicamente scritto: “non scrivete st…zate”.

Vasco Rossi: il messaggio a Giuseppe Conte sul concerto

Ebbene, in quest’orda di messaggi a Giuseppe Conte ne è spuntato uno che chiede preoccupato: “Ma il concerto di Vasco Rossi si fa?”

Un messaggio strano e forse inopportuno, ma che ha fatto sorridere tanti, tra cui lo stesso Vasco Rossi che, sul suo profilo Instagram, lo ha ripostato taggando proprio Conte e chiedendogli a sua volta: “Premier ci faccia sapere!”.

Insomma, tra un annuncio di vendita e una richiesta musicale, quando parla Conte è possibile imbattersi in messaggi davvero strani…

Foto: Kikapress \ Instagram \ Facebook