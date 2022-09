Mediaset, cambio di palinsesto a pochi giorni dal rientro di Barbara D’Urso: ecco cosa slitta 

Canale 5 si appresta a cambiare palinsesto, a pochi giorni dal grande ritorno di Barbara D'Urso con Pomeriggio 5

Con l’arrivo di settembre, in tv torna anche Barbara D’Urso, con il suo Pomeriggio 5 su Canale 5. A pochi gironi dal suo rientro però, la rete ha previsto un cambio di palinsesto.

Secondo l’indiscrezione lanciata da Davide Maggio infatti, la soap opera turca “Terra Amara” sta facendo registrare ottimi risultati in termini di share e per questo farà da vero e proprio gancio per introdurre Pomeriggio 5.

“Terra Amara” prenderà quindi lo slot orario ora occupato dalla spagnola “Un altro domani”: quest’ultima andrò in onda alle 14:45, per poi lasciare spazio a quella turca alle 16:30, fino all’arrivo consueto di Barbara D’Urso alle 17:25.

Le indiscrezioni però non finiscono qui, perché sembra che sia stata proprio Barbara D’Urso a chiedere il cambio delle soap e arrivare quindi sull’onda degli ottimi ascolti di “Terra Amara”.

Tuttavia, si tratta solo di una soluzione temporanea, perché il palinsesto di Canale 5 cambierà ancora con l’arrivo anche di Uomini e Donne.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset