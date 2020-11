Mauro Corona torna in tv, battibecco con il conduttore di Piazza Pulita

Corrado Formigli ospita Maura Corona a Piazza Pulita ma l'opinione sui vaccini anti-Covid dello scultore mette in difficoltà il conduttore

Mauro Corona riappare in tv, a Piazza Pulita, ed è subito polemica. Lo scultore, che era stato bandito da Carta Bianca dopo aver insultato Bianca Berlinguer, è stato ospite di Corrado Formigli, con cui ha avuto un nuovo scontro. Al conduttore, infatti, non sono piaciute le sue dichiarazioni sul vaccino anti-Covid.

Piazza Pulita, Mauro Corona sbotta con Corrado Formigli

Nel programma di La7 si parla dell’emergenza sanitaria in corso. Tra gli argomenti trattati dalla trasmissione condotta da Corrado Formigli, la paventata riapertura degli impianti da sci per Natale. Da uomo di montagna, Mauro Corona spiega il suo punto di vista a Piazza Pulita.

“Se decidono di non aprire gli impianti, devono risarcire i lavoratori” sostiene l’alpinista. Che pone anche un’altra osservazione: “Un conto è chiudere sotto Natale un albergo dove vanno i vip, un altro conto è chiudere un ristorantino. Ci sono crisi e crisi, esistono le piccole realtà”.

Il programma sembra procedere senza intoppi, quando a un certo punto la discussione si sposta sul vaccino anti-Covid. Corona, che ammette di non aver neanche ma fatto il vaccino anti-influenzale, esprime le sue perplessità, non nascondendo i dubbi sulla sua efficacia.

“Io mi pongo delle domande, da montanaro non fesso. Per i vaccini importanti ci hanno messo 18-16 anni, per questo tre mesi” dichiara. L’ospite di Formigli continua:

“Poi questa lotteria…‘il mio al 94 per cento, il mio al 95 per cento’… Vorrei capire se funziona. Prima ci volevano frigoriferi a meno 80 gradi, poi hanno detto che si possono tenere nei frigoriferi normali”.

Parole pericolose secondo il conduttore, preoccupato che la sua trasmissione possa veicolare messaggi no-vax. Così, di fronte all’ammonimento del giornalista, l’ospite sbotta: “Si potrà parlare in questi aggeggi televisivi o no? Sono già stato massacrato abbastanza”.

Insomma, anche a Piazza Pulita Mauro Corona ha creato il caos: l’ennesima intemperanza metterà fine alla sua carriera da opinionista?