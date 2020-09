‘Gallina, me ne vado’, Corona insulta Bianca Berlinguer: Claudio Amendola in collegamento molto imbarazzato

Mauro Corona insulta pesantamente Bianca Berlinguer durante Carta Bianca, arrivando a darle della "gallina". Ecco cosa è successo in trasmissione.

Ne succedono di tutti i colori a Carta Bianca, dove Mauro Corona insulta continuamente Bianca Berlinguer in un eccesso imbarazzante che ha subito fatto il giro del web. Ma cosa avrà mai combinato lo scrittore friulano negli studi di Rai Tre?

Carta Bianca: Mauro Corona insulta Bianca Berlinguer dandole della “gallina”

Partiamo dal principio. Ad un certo punto, durante la puntata di Carta Bianca del 22 settembre, Mauro Corona ha cominciato a parlare di un albergo. Non appena lo ha nominato, Bianca Berlinguer gli ha chiesto di non nominarlo per non fare pubblicità. È stato a quel punto che lo scrittore è sbottato, riempiendo di insulti la giornalista.

“Senta Bianchina – è esploso contro l’ex mezzobusto del Tg3 – se lei mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. La mando in malora e me ne vado! Ma stia zitta una buona volta, gallina! La sua trasmissione da stasera se la conduce da sola, gallina!”

Di fronte a queste parole, un imbarazzato Claudio Amendola in collegamento non è riuscito ad aprire bocca.

Ma questi insulti ripetuti non sono piaciuti di certo alla Berlinguer, che ha risposto per le rime a Corona: “Io non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultando me che sto qui a condurre la trasmissione. Quindi gallina lo dice a chi vuole lei ma non si permette di dirlo a me. Chiaro il concetto? Ci sono delle regole che anche lei deve rispettare”.

In quel momento, quindi, lo scrittore ha deciso di abbandonare il collegamento, e con un “Non dico più niente, arrivederci” ha lasciato la sua postazione.

Il web esplode su Corona e il litigio con la conduttrice

Tutto molto interessante. Anzi, la storia di Mauro Corona che insulta Bianca Berlinguer ha subito fatto il giro del web, tant’è che su Twitter in molti hanno commentato sbigottiti.

Tra chi la butta in battuta dicendo “La coppia scoppia!” a chi addirittura dice che a “Mauro Corona resta un’unica via d’uscita dignitosa: quella che lo riporti a Erto Casso definitivamente”, il siparietto non è passato inosservato. Sarà l’addio definitivo dello scrittore a Carta Bianca? O lo rivedremo presto?

