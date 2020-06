In un esilarante video chiamata fra chef Barbieri, chef Cannavacciuolo e chef Locatelli, fra lettere di defilippiana memoria e tante risate, spunta un "indizio" lasciato cadere forse casualmente da Antonino...

Masterchef Italia scalda i motori per la sua decima edizione e i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono in gran forma: basta guardare l’esilarante video che hanno realizzato per invitare gli aspiranti concorrenti a partecipare alle selezioni.

Masterchef quarto giudice? L’imitazione di Cannavacciuolo

Chef Giorgio, chef Bruno e chef Antonino si ritrovano in video chiamata per mettere a punto una “call of arms”, una chiamata alla armi per aspiranti Masterchef: in parole povere, devono scrivere una lettera per i concorrenti specificando quali sono le caratteristiche che dovranno avere per partecipare a questa nuova edizione del talent.

Con passaggi comici degni di Totò e Peppino ne “La malafemmina”, chef Barbieri e chef Cannavacciuolo dettano la lettera al povero chef Locatelli, che cerca di seguire come può le indicazioni. Ad un tratto, l’indizio: Antonino si lancia in una imitazione del mitico Iginio Massari, personaggio ricorrente in tutte le edizioni di Masterchef, facendogli dire al telefono “quest’anno ci rivediamo per la decima edizione di Masterchef”.

Imitazione a parte (non ce ne voglia Cannavacciuolo, ma sembrava più il grande Alberto Sordi che doppiava Stanlio), subito si è accesa la fantasia degli spettatori: forse Iginio Massari affiancherà, a sorpresa, i nostri tre chef?

Ricordiamo che già in passato Massari è stato giudice, nell’edizione All star di Mastercherf e che ogni anno è la guest star della prova più temuta, quella di pasticceria: amatissimo dal pubblico, la sua presenza sarebbe un vero colpo di scena e un valore aggiunto a questa decima edizione di Masterchef.

Succederà?

Masterchef Italia 10, anticipazioni

Per ora si sa ancora molto poco della decima edizione di Masterchef: l’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia ha bloccato tutte le produzioni, quindi non si conosce ancora la data dell’ipotetica messa in onda, anche se immaginiamo che ci vorranno ancora diversi mesi visto che le selezioni sono nella primissima fase.

In compenso, sappiamo qualcosa su Antonio Lorenzon, vincitore della nona edizione: dopo averlo visto intento a cucinare a casa di Barbara D’Urso per i suoi ospiti, abbiamo saputo che aprirà un ristorante nella sua città natale, Bassano del Grappa, archiviando per il momento il sogno del ristorante in Costa Azzurra di cui aveva parlato al termine della sua esperienza a Masterchef.