Masterchef, Oriana e la frecciatina sulla cucina degli chef: la concorrente fuori dal programma fa disperare i fan

La nuova edizione di Masterchef sta per entrare nel vivo: Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo hanno finalmente selezionato i 20 concorrenti ufficiali di Masterchef Italia 11.

Tra questi però non ci sarà Oriana, la concorrente che aveva fatto parlare di sé durante le selezioni per la sua genuinità e spontaneità non è riuscita ad aggiudicarsi il grembiule. La signora Oriana, romagnola doc, si era presentata al talent con un suo piatto forte: i mitici cappelletti.

Noi non vediamo l'ora di vedere chi avrà la meglio@barbierichef #MasterChefIt pic.twitter.com/luXWIfYft1 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) December 22, 2021

I fan ricordano bene lo scontro avvenuto tra lei e lo chef Bruno Barbieri, ma soprattutto la frase pronunciata da Oriana prima di andare via: “io sono qui per la tradizione, voi fate tutte cose che la gente normale non le capisce e non mangia”,

Difficile darle torto ma purtroppo Masterchef 11 prosegue senza di lei.