Masterchef, Monir Eddardary cosa fa oggi? La sfida speciale su Instagram

Monir Eddardary, l’amatissimo finalista della 10^ edizione di MasterChef Italia, sarà protagonista di una serie di video ricette in un’appassionante sfida a suon di like e commenti sui social, lanciata da Deliveroo.

L’ex concorrente di MasterChef si metterà alla prova con delle speciali Mistery Box targate Deliveroo e Carrefour Italia che, grazie alla sua creatività, dovrà trasformare in ricette degne di un vero Masterchef.

Le video ricette realizzate da Monir saranno visibili ogni giovedì per 4 settimane a partire dal 24 febbraio, sui profili instagram di Deliveroo, Carrefour Italia e MasterChef Italia.

Questa volta a giudicarlo non saranno i giudici del talent show, ma il pubblico dei social che sarà chiamato a “votare” le video ricette realizzate da Monir a suon di like e commenti.

“Se penso ad una Mystery Box, la mente va ai giorni intensissimi di MasterChef 10, alla tensione di ogni prova, alla paura di non farcela e anche alla soddisfazione di ricevere i giudizi positivi degli chef. Torno con piacere a cimentarmi con le Mystery per questa iniziativa lanciata da Deliveroo e Carrefour Italia. Gli chef del talent show sono molto severi. Ma non saranno da meno tutti coloro che mi seguiranno sui social. Non vedo l’ora di mettermi ai fornelli” ha commentato Monir Eddardary.