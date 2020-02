Giovedì 6 febbraio in prima serata su Sky va in onda una nuova puntata di Masterchef: tornano i temuti critici gastronomici. Ospiti anche Vincenzo Santoro ed Henrique Fogaça

L’arte culinaria vi affascina più di quella canora anche in piena settimana sanremese? Giovedì 6 febbraio, allora, fidatevi delle anticipazioni e non perdetevi un nuovo appuntamento in prima serata con Masterchef Italia. In questa ottava puntata del cooking show di Sky faremo un viaggio nel tempo, per ritornare ai mitici anni ’80, con tanti ospiti.

Anticipazioni Masterchef Italia, tornano i temuti critici gastronomici

Come già successo nella scorsa edizione, anche a Masterchef 9 – stando alle anticipazioni – i cuochi amatoriali saranno chiamati a conquistare il palato più esigente. Non quello dei tre giudici dello show – Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri – ma quello ancor più severo degli spietati critici gastronomici. Ben 10 gli esperti che arriveranno all’Emporio Armani Ristorante, dove si svolgerà la prova in esterna.

Gli 11 concorrenti rimasti in gara dovranno soddisfare le loro papille gustative proponendo piatti vintage, pescando tra i ricordi dei mitici anni ’80. Riusciranno le brigate a presentare un menù appropriato al periodo?

Gli ospiti della puntata

L’ottava puntata del programma promette di essere molto affollata. Oltre ai 10 critici pronti a giudicare i menù vintage, le anticipazioni dello show annunciano che a Masterchef arriveranno altri due prestigiosi ospiti.

Il primo è Vincenzo Santoro, pastry Chef della Pasticceria La Martesana di Milano, che valuterà la prova della Mistery Box. L’arte e la tecnica della macelleria saranno invece al centro dell’Invention Test, sotto la supervisione di Henrique Fogaça, giudice di MasterChef Brasile e massimo esperto in materia.