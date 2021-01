La 5° puntata di Masterchef 10 ha celebrato l’amore proponendo nella mystery box ingredienti afrodisiaci: scontati doppi sensi e battute sull’anguilla

A Masterchef spunta l’anguilla e volano i doppi sensi

I concorrenti di Masterchef 10 hanno affrontato una mystery speciale nella quinta puntata: i giudici hanno chiesto loro di declinare – celebrandolo – l’amore: sotto la box sconosciuta hanno trovato ingredienti afrodisiaci come il cioccolato, il pepe, ma anche il fegato o l’anguilla.

Per chi non lo sapesse, infatti, l’anguilla – come ha spiegato Antonino – grazie all’arginina questo pesce migliora il flusso sanguigno. Valeria ha subito commentato: “Non lo sapevo, ma penso non lo sapesse nemmeno mia mamma ogni volta che ce lo imponeva a Natale”.

A questi alimenti, poi, Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo hanno messo a disposizione tre elementi amici degli incontri amorosi che i concorrenti hanno scelto al buio. Il primo ha proposto un ingrediente di cui Casanova faceva il pieno prima delle sue celebri performance – ovvero le ostriche –, Barbieri ha optato per il gambero di fiume che gli ricorda i campeggi in montagna e lo chef di Villa Crespi ha messo a disposizione la fragola.

l’anguilla nella mystery ed è subito “il mio primo pesce” #MasterChefIt — tori 🍓 (@makethefiregrow) January 14, 2021

Masterchef, Monir e la battuta sull’ingrediente osé

Gli spettatori, ma anche gli stessi aspiranti chef si sono scatenati con battute e doppi sensi. A Monir, per esempio, i giudici hanno domandato se avesse mai preso l’anguilla e lui – naif come non mai – ha chiesto: “L’ho presa… in che senso?”

“Monir, tu hai preso l’anguilla?”

“L’ho presa….. in che senso?”

Sono morta #MasterChefIt — val (@flawyles) January 14, 2021

Questa la battuta più twittata in rete che porta Monir tra i concorrenti più simpatici forse di tutte le edizioni del cooking show di Sky.

La prima prova ha portato proprio il concorrete di origini marocchine tra i migliori, con un piatto che ha dedicato alla mamma per tutti i sacrifici che ha fatto nella sua vita: nonostante ciò, a vincere è stato Cristiano, che ha pensato il piatto per il suo compagno.

Foto: Shutterstock/MNcomm