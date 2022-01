Masterchef, le lacrime non aiutano il programma? Critiche per la nuova edizione

Masterchef 11: i telespettatori delusi da questa edizione per le troppe lacrime che si vedono nel programma? Le critiche al talent culinario

La nuova edizione di MasterChef Italia sta piacendo a tantissimi telespettatori ma tanti altri stanno criticando un sempre più frequente ricorso alle lacrime da parte dei concorrenti in gara. Soltanto impressioni o legittime recriminazioni da parte dei fan?

I telespettatori di MasterChef Italia 11 recriminano un ricorso smodato delle lacrime da parte dei concorrenti del talent show culinario prodotto da Endemol Shine Italy: è la verità? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Sky

MasterChef 11: troppi i concorrenti che si lasciano andare alle lacrime?

Partiamo dal principio. Tutto è cominciato da un post di Bruno Barbieri su Instagram. Lo chef ha commentato la puntata della settimana scorsa, giovedì 13 gennaio. Fin qui nessun problema se non fosse che tra un like e l’altro, nei commenti, tanti telespettatori hanno rimproverato a questa edizione di Masterchef sono troppi i concorrenti che si lasciano andare alle lacrime.

“Cominciano ad esserci troppi pianti in queste edizioni….si narra che non sia più Masterchef ma Piangerchef“, ha commentato una persona. E un’altra le ha fatto eco con “Chef prometteteci che il prossimo che piange viene eliminato”.

Generalmente, in ogni caso, in molti recriminano una esagerazione della componente emozionale nell’undicesima edizione, tant’è che non manca un divertente “sta diventando Uomini e Donne“.

I telespettatori delusi da questa edizione?

Anche su Twitter la musica non cambia e i commenti sulle troppe lacrime versate dai concorrenti di MasterChef Italia 11 sono sempre tantissimi.

Tra chi ha contato più pianti in questa edizione che in tutte le 10 passate e chi si imbarazza per il comportamento di alcuni concorrenti, non manca chi fa dell’ironia. Troppe lacrime rischiano infatti di cadere sugli ingredienti… rendendo i piatti salati!

