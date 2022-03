Masterchef, polemiche dopo la vittoria di Tracy: i fan e quel dettaglio nel piatto che non è piaciuto

Scattano le polemiche dopo la vittoria di Tracy a Masterchef Italia 11: ecco che cosa le hanno contestato i telespettatori

La vittoria di Tracy a Masterchef 11 non è piaciuta a molti telespettatori del talent show culinario di Sky, che hanno scatenato alcune polemiche sul suo trionfo. Ma cosa avrà mai fatto arrabbiare i fan del programma?

Scattano le polemiche dei telespettatori dopo la vittoria di Tracy a Masterchef Italia 11. Photo Credits: immagini concesse da Sky; MasterChef Italia è sempre disponibile on demand

Masterchef Italia 11: vince Tracy, ma scattano le polemiche

Andiamo con ordine. La vincitrice dell’undicesima edizione di Masterchef Italia è Tracy Eboigbodin, cameriera proveniente da Verona ma di origine nigeriana. La 28-enne si è aggiudicata la finale con un trionfo straordinario. Tuttavia, non sono mancate alcune polemiche riguardanti la sua performance e la sua stessa vittoria finale.

Molti telespettatori hanno contestato soprattutto le prove messe in atto dalla concorrente durante la puntata finale. In diversi hanno imputato a Tracy di aver servito il maiale ancora crudo e di aver sbagliato anche sul dessert, in quanto non ha completato del tutto il dolce assegnatole.

In diversi hanno quindi scatenato polemiche sulla vittoria di Tracy a Masterchef, accusando la produzione del programma di essere più interessata alle storie personali che alla bravura dei concorrenti in cucina.

La verità sul “maiale crudo” contestato a Tracy

La verità, però, è che molte di queste polemiche appaiono un po’ forzate. Lo stesso maiale servito da Tracy durante la finale era ancora rosato all’interno e non completamente crudo come hanno detto in molti. Il taglio in questione, infatti, porta il nome di Pluma Iberica e va servito esattamente in questo modo…

E voi? Come la pensate? Le polemiche sulla vittoria di Tracy a Masterchef sono sensate o pretestuose? Qual è la verità?

