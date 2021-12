Masterchef Italia, la prima puntata e lo spauracchio più temuto dai concorrenti: cosa accadrà

In arrivo Masterchef Italia, questa sera andrà in onda la prima puntata ricca di sorprese e novità: tutti i dettagli

Il momento tanto atteso è arrivato e Masterchef Italia è pronto a tornare con una nuova e imperdibile edizione. Questa sera alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda la prima puntata del programma che vedrà protagonisti molti aspiranti chef.

I candidati hanno mostrato la loro passione nel loro ambiente più familiare, con i propri piatti più rappresentativi. Ma solo alcuni di loro potranno accedere ai Live Cooking, al centro dei primi due episodi.

Masterchef Italia, cosa succederà nella prima puntata?

Nella prima puntata non mancheranno sorprese e novità per i concorrenti che si prepareranno a questa grande esperienza culinaria. In primo luogo, gli aspiranti chef dovranno preparare un piatto con vari ingredienti che troveranno a disposizione nella credenza della grande cucina del programma. Le loro pietanze dovranno essere giudicare poi dagli Chef Barbieri, Chef Cannavacciuolo e Chef Locatelli.

Serviranno almeno due sì per accedere alla fase successiva e quindi alle Prove di Abilità. Poi i partecipanti dovranno essere divisi in 3 gruppi ed ognuno affronterà una prova tecnica scelta da ciascun giudice.

Anche quest’anno vale la regola che i giudici potranno scegliere un concorrente per apporli la firma sul grembiule.

Gli ospiti in cucina

Anche quest’anno non mancheranno ospiti unici come chef stellati e grandi cuochi internazionali. Tra questi ci saranno: Marie Robert, che ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 30 anni; Anissa Helou,una delle esperte di cucina mediorientale più famose al mondo; Lele Usai, lo chef marinaio con una stella Michelin; torna Terry Giacomello,lo chef sperimentatore che aspira all’innovazione; Andreas Caminada, il re della cucina elvetica con 3 stelle Michelin; Enrico Crippa, 3 stelle Michelin e il suo ristorante tra i 50 migliori al mondo.

Il Maestro Iginio Massari sarà lo chef più atteso di sempre, è uno dei più temuti soprattutto per quanto riguarda la prova di pasticceria.

FOTO: gentile concessione concessione Ufficio stampa Sky