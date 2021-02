Masterchef, Irene innamorata dello chef: ‘Sono in brodo di giuggiole’. Cosa è successo in puntata

Nell'ultima puntata di Masterchef, Irene ha ammesso di essere in "brodo di giuggiole". Si sarà innamorata dello chef Riccardo Canella?

L’ultima puntata di Masterchef 10 ha fatto impazzire tutti e non solo perché ha decretato i nomi dei quattro finalisti: Irene è infatti parsa più in forma del solito, conquistando ancora di più il cuore dei telespettatori… Merito della presenza in cucina dello chef Riccardo Canella?

Con Riccardo Canella presente nell’ultima puntata di Masterchef, Irene ammette di essere andata in brodo di giuggiole. Si è innamorata dello chef? Foto: Ufficio Stampa Sky

Masterchef, Irene innamorata di Riccardo Canella?

Andiamo con ordine. All’Invention Test dell’ultima puntata ha partecipato Riccardo Canella, uno degli chef più bravi del mondo, proveniente dal Noma di Copenaghen. La sua presenza, però, non è passata certo inosservata, specie per Irene (lo hanno notato anche gli stessi giudici di Masterchef).

“Secondo me le piace lo chef…”, ha infatti sussurrato Bruno Barbieri ad Antonino Cannavacciuolo. Mentre Giorgio Locatelli le ha chiesto maliziosamente: “Irene, ti piace questa prova?”

“Io sono in un brodo di giuggiole oggi…”, ha confessato la concorrente, tanto che Locatelli ha ribattuto: “Mamma mia, non l’abbiamo mai vista così. Ma è per Riccardo o per gli ingredienti?”

“Eeeeeeh… tutti e due!”, ha ammesso candidamente la 21-enne.

Irene conquista Riccardo Canella e vola in finale

Nell’Invention Test di Masterchef, poi, Irene ha realizzato un piatto meraviglioso, apprezzato da Riccardo Canella: petali di cipolla con brunoise alla pera, bacche di ribes e olio di rosa, su salsa alla soia e crema di mandorle e fichi con olio di ribes.

“Hai davvero fatto un fiore, ma è per me?”, ha chiesto Riccardo.

E lei, un po’ imbarazzata: “Ehm… se è buono va bene se non è buono mi dispiace. Io ho adorato tutti gli ingredienti!”

Insomma, in molti hanno visto un’Irene inedita, forse addirittura innamorata dello chef Canella. Quel che è certo è che il suo piatto l’ha portata in finale! Riuscirà a vincere questa edizione di Masterchef?

Foto: Ufficio Stampa Sky