Masterchef – ‘Non vado da nessuna parte’, Max dopo l’eliminazione: cosa ha pubblicato sui social

A Masterchef l'eliminazione di Max ha fatto storcere il naso un po' a tutti: ecco le sue parole sui social dopo la fine della puntata

Nell’ultima puntata di Masterchef l’eliminazione di Max Alexander ha scatenato una serie di polemiche, nonostante il diretto interessato sembra averla presa piuttosto bene, al punto da aver lasciato sui social network un messaggio che è stato ben accolto anche da alcuni suoi compagni di avventura. Cosa avrà mai scritto?

L'eliminazione di Max da Masterchef non è piaciuta a tutti, ma ha dimostrato sicuramente il grande affetto e la grande stima di cui gode il concorrente statunitense.

Max eliminato da Masterchef

Andiamo con ordine. Prima della sua eliminazione, a Masterchef abbiamo imparato a conoscere bene Max: scrittore 63-enne originario del Michigan ma trapiantato a Roma, è entrato nella Masterclass alla ricerca di nuove sfide e per dimostrare la sua grande passione per la cucina.

La decisione di eliminare il gentlemen statunitense nel corso dell’ultima puntata non è stata però scevra di polemiche, al punto che dopo la fine del programma i social si sono praticamente ribellati.

La reazione di Max dopo l’eliminazione: “non vado da nessuna parte”

Lui però ha reagito davvero bene alla brutta notizia della sua eliminazione, al punto da aver postato su Instagram una foto dei suoi grembiuli con tanto di commento: “Non vado da nessuna parte: anche se i grembiuli sono appesi, c’è ancora tanto da cucinare. Stay tuned, amici miei 😉 Grazie di tutto il vostro affetto”.

Monir ed Eduard scrivono a Max e programmano qualcosa insieme

Un’immagine che ha subito fatto il botto di like, al punto di raccogliere anche il commento di altri concorrenti del cooking show di Sky.

In particolare, Monir ha proposto: “Show cooking insieme???? Let me know my friend“.

Eduard Alcantara, che l’ha invece spuntata con lui nell’eliminazione finale, ha già programmato un modo per farsi perdonare: “In futuro verrò a Roma per assaggiare le specialità della casa. E guardarci una bella partita di baseball assieme. One Love Man. Ti porto una bella bottiglia per scusarmi di nuovo“.

Insomma, l’eliminazione di Max da Masterchef, per quanto non sia piaciuta al pubblico, ha portato con sé la certezza che il concorrente statunitense abbia conquistato l’affetto di tutti…

