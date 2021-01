Masterchef, concorrente chiede soldi a Locatelli: ‘Mi avevi promesso di finanziare la mia trattoria’

Durante l’ultima puntata di Masterchef, Cristiano ha chiesto dei soldi allo chef Locatelli, scatenando l'ilarità di Barbieri e Cannavacciuolo…

Succede davvero di tutto nella quarta puntata di Masterchef Italia 10, dove tra una preparazione ed un assaggio, un concorrente è arrivato addirittura a chiedere dei soldi a Giorgio Locatelli… Pensate sia soltanto uno scherzo? E invece no… a quanto pare era una richiesta estremamente seria.

LEGGI ANCHE — Masterchef, Cannavacciuolo suggerisce al concorrente alle spalle di Locatelli: momento esilarante

Masterchef, Cristiano chiede soldi a Giorgio Locatelli

Andiamo con ordine. Il concorrente 46-enne Cristiano Cavolini, saldatore ravennate che vive a Bologna, ha fin dal primo momento conquistato il pubblico grazie al suo volto sempre allegro e sorridente, nonché per le sue battute di spirito.

Durante un assaggio andato in onda nella quarta puntata di Masterchef, ha però rivolto delle parole a Giorgio Locatelli che hanno in breve scatenato l’ironia sia in studio che nei telespettatori a casa.

“Lei mi dà tranquillità – ha detto Cristiano nei confronti dello chef – perché lei un giorno ha detto che avrebbe finanziato la mia trattoria, e io lo tengo a mente!”

L’ironia dei giudici e del web dopo la richiesta di finanziamento del concorrente

Di fronte a queste parole, i tre giudici sono scoppiati a ridere, finché Bruno Barbieri ha affermato: “Vuol dei soldi da te, capisci?”

E Antonino Cannavacciuolo, a rimarcare la solennità della promessa, ha ribattuto: “Ogni parola, debito”.

Anche sul web, non sono mancati i telespettatori che hanno twittato ironicamente sulle frasi del concorrente, tra semplici “si volaaaa” e risatine corredate da simpatici meme…

Ma cosa succederà? Davvero Giorgio Locatelli finanzierà la trattoria del concorrente di Masterchef? Cosa accadrà alla fine? Lo scopriremo solo vivendo…

Photo Credits: Ufficio Stampa Sky