Nuovo, divertente siparietto dal sapore piccante a Masterchef, con protagonista, questa volta, Bruno Barbieri. Un concorrente presenta un piatto dal nome particolare e lo chef fa un pensiero malizioso, che scatena ilarità in studio.

Masterchef, Bruno Barbieri e adda cuosa

Luciano viene chiamato tra i migliori e deve esporre il piatto che ha preparato. Si tratta di ravioli ripieni al brodo di manzo gelificato con ragù di polpo e maionese di vongole. “Si chiama ‘adda cuosa’” esordisce il geometra siciliano.

Il nome della pietanza scatena un fragoroso applauso dei suoi colleghi che appaiono piuttosto divertiti e che lo incitano con un tifo quasi da stadio.

A questo punto, sorpreso dalla reazione degli altri concorrenti, il giudice di Masterchef, Bruno Barbieri, chiede se è possibile tradurne il nome. Ed è qui che inizia l’esilarante gag.

Il pensiero malizioso

Luciano inizia così la sua spiegazione: “‘Adda cuosa’ in siciliano significa ‘a quella cosa’. Però, mi raccomando, quella cosa bella che è successa nella vita di ognuno di noi. Io ho 52 anni, nella mia vita di cose ne sono successe tante e questa è una di quelle cose belle che mi è capitata. Quindi, per me, ‘adda cuosa’ è un inno a una cosa bella”.

“Io sto pensando a qualcosa che non posso…” esclama Bruno Barbieri, ma il concorrente di Masterchef lo stoppa subito: “No! Non è quella!”

Il piatto di Luciano ha comunque conquistato tutti e tre i giudici che lo hanno premiato come migliore.