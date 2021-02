Quanta tensione nell’esterna di Masterchef 10 sul lago d’Iseo: Cannavacciuolo urlava contro Eduard, Barbieri contro Monir. Cos’ha risposto il concorrente

Masterchef, Barbieri furioso se la prende con Monir

Se la prova della mystery box permette agli aspiranti chef di dare sfogo alla loro creatività sperimentando nuove tecniche e sapori, tendenzialmente la prova in esterna è quella che più li rende nervosi: al lago d’Iseo sia la squadra rossa che la blu hanno avuto qualche difficoltà organizzativa e gli chef hanno perso la pazienza.

Antonino Cannavacciuolo ha ripreso pesantemente Eduard che, dopo aver alzato i toni, gli ha chiesto scusa ed è stato confortato da Azzurra; Bruno Barbieri, invece, ha sbottato prima contro Federica redarguendola sugli “schizzi” nei piatti, poi contro Monir.

Il simpatico concorrente è apparso poco concentrato e ha replicato alle accuse del giudice dicendo: “Non mi sembra che qua nessuno fa di cognome Imparato” carpendogli una piccola risata.

Barbieri – Monir: scontro con risata a Masterchef

Su Twitter, non si sono sprecati commenti sulla severità dei giudici:

“Io comunque entro nel panico a sentire le urla di Cannavacciulo, Barbieri e Locatelli stando seduta sul divano, non oso immagine i concorrenti #MasterChefIt”

“Pretendo la gif di chef Barbieri che urla “SECONDO TEEEEEEEHHHH” #MasterChefIt”

A ben guardare, Monir è riuscito in una vera e propria impresa con chef Barbieri: trasformare un rimprovero in un momento di ilarità e soltanto per questo sui social ha ottenuto consensi unanimi.

Foto: ufficio stampa