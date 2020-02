Masterchef, Barbieri e Locatelli furiosi con i concorrenti: mai visti così

Barbieri e Locatelli perdono la pazienza con i concorrenti di Masterchef: colpa dei critici gastronomici in sala?

Tensione alle stelle nella scorsa puntata di Masterchef, durante la quale Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno perso le staffe con i concorrenti. Tutto è successo durante la prova in esterna quando i cuochi amatoriali dovevano preparare il menù per commensali speciali: 10 critici gastronomici.

Locatelli e Barbieri furiosi a Masterchef

Come già successo la scorsa edizione, anche a Masterchef 9 sono arrivati i temuti critici gastronomici. Ben 10 gli esperti ai quali i concorrenti in gara hanno dovuto servire un menù completo. Piatti vintage, per l’esattezza, che riproponessero i sapori, le forme e i colori dei mitici anni ’80.

LEGGI ANCHE: — Masterchef, ‘sono egoista ho abbandonato moglie e figli’: il giudice di Sky lascia senza parole. Cosa rivela

Mentre i commensali attendevano il loro pasto a sorpresa, nelle cucine del Ristorante Armani di Milano accadeva di tutto. La tensione è salita alle stelle e gli stessi chef hanno perso la pazienza con i cuochi amatoriali. Non solo barbieri, ma anche Locatelli inaspettatamente ha inveito contro i concorrenti di Masterchef.

Volano stracci

Le clip delle scene più isteriche della puntate sono già diventate virali in rete. “Non è un’etserna di Masterchef se il neurone di Barbieri non parte. Ed è partito” osserva ironicamente la stessa redazione del cooking show su Twitter. “Quelli li devi fare rosolati” grida lo chef a una concorrente. “Veloci con quella pasta, deve uscireeeee” sbraita ancora aggirandosi in cucina.

Non è un'Esterna di #MasterChefIt se il neurone di @BarbieriChef non parte. E SEMBRA PROPRIO CHE SIA PARTITO. 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/ZX92opUaiq — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 6, 2020

Ma a sorpresa, a perdere il neurone è stato anche l’affascinante Locatelli. “Noooooo, quello è senza salsa” inveisce lo chef contro il povero Vincenzo che è andato evidentemente in confusione nella composizione dei piatti. “Anche te, ti devi svegliareeee” continua a urlare.

Anche il neurone di @GLocaOfficial non scherza in questa Esterna 🤣💢🚀#MasterChefIt pic.twitter.com/slii6g4YjN — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 6, 2020

E lo stesso Vincenzo commette una gaffe clamorosa: “Stiamo cucinando per i più scassaca**o di tutti” si sfoga ad alta voce credendo che i critici gastronomici fossero al piano di sotto. I severi commensali, invece, erano proprio nella sala accanto alla cucina. E hanno sentito tutto.