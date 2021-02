A Masterchef 10 Antonio continua a distinguersi per creatività ed eleganza nei piatti ma anche per simpatia: propone l’imitazione di Cannavacciuolo, lo chef reagisce così

L’ultima puntata di Masterchef 10 ha visto protagonista Antonio non soltanto per la sua attenzione ai piatti, al rispetto delle materie e all’originalità nella presentazione ma anche per la sua insospettabile simpatia.

Masterchef 10, Antonio stupisce tutti: il gesto inaspettato

L’uomo di ghiaccio si sta sciogliendo tanto da avere l’ardire di proporre l’imitazione di Chef Cannavacciuolo davanti al giudice e ai suoi colleghi. Il chimico 26enne, dopo aver elaborato il piatto e ammesso di non essere bravo a cantare come Monir, ha però voluto ugualmente stupire i tre chef dando la sua versione dei “Porri al forno alla Cannavacciuolo”.

Antonio, il concorrente di Masterchef 10 ha 1000 risorse

Facendo un po’ di confusione tra le ‘t’ e le ‘d’ Antonio ha portato a casa anche l’imitazione dello chef di Villa Crespi che, tutto sommato, ha reagito bene nonostante chef Locatelli abbia ironizzato con un “Non ti rendi conto di come ti sei rovinato”.

Mentre quest’ultimo e Barbieri sghignazzavano, Antonino ha chiesto al concorrente se fosse in grado di imitare anche loro. A risposta negativa, Cannavacciuolo ha assestato il colpo ai colleghi: “Sa fare solo le imitazioni delle persone famose”!

ANTONIO Cannavacciuolo e la ricetta del porro tagliato finefine al forno 😂@Antoninochef #MasterChefIt pic.twitter.com/33sbOUXSVk — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 18, 2021

Foto: Ufficio Stampa Sky