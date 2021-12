Apre la prima scuola di cucina firmata Masterchef Italia

Tra i mastercoach i concorrenti più amati e le firme stellate più prestigiose della cucina contemporanea

Sono aperte le iscrizioni a “MasterChef Academy”, la prima scuola di cucina online firmata MasterChef Italia. Le porte di “MasterChef Academy” si apriranno il 17 gennaio e, da allora, sarà possibile iniziare un percorso di apprendimento con le lezioni dei MasterCoach: i concorrenti più amati di tutte le edizioni del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy – ora in onda con l’undicesima stagione ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW – e le firme stellate più prestigiose della cucina contemporanea.

A tenere le lezioni ci saranno grandi nomi delle cucine stellate, tra cui Enrico Bartolini (9 stelle Michelin), Debora Massari (Pastry Chef di fama internazionale), Marco Sacco (2 stelle Michelin), Chiara Pavan (1 stella Michelin), Cristina Bowerman (1 stella Michelin) e Terry Giacomello (1 stella Michelin). E ancora, tra i MasterCoach, anche ex concorrenti come: Valerio Braschi (vincitore MasterChef Italia 6), Francesco Aquila (vincitore MasterChef Italia 10), Simone Finetti (MasterChef Italia 4), Antonio Colasanto (MasterChef Italia 10), Monir Eddardary (MasterChef Italia 10), Irene Volpe (MasterChef Italia 10), Antonio Lorenzon (vincitore MasterChef Italia 9).

Attraverso tre formule di abbonamento, gli utenti avranno accesso a una piattaforma dedicata con una library esclusiva e nuovi contenuti ogni settimana, tra lezioni pratiche e teoriche: dall’utilizzo degli elettrodomestici e di utensili fondamentali, fino a preparazioni innovative (come la carbonara molecolare di Valerio Braschi) ed elaborate (come il risotto dello chef Enrico Bartolini). Anche partendo da livelli di conoscenza differenti, gli utenti potranno approcciare per la prima volta alla cucina o approfondirne diversi aspetti, in un vero e proprio percorso, dalle basi all’alta cucina, per diventare dei veri MasterChef.

L’offerta lancio è disponibile al seguente link: https://masterchefacademy.it/promo

Il progetto “MasterChef Academy” si ispira al successo della spagnola “Escuela MasterChef” e del brasiliano “Segredos MasterChef”.