Antonio Lorenzon è il vincitore di Masterchef Italia. Il 44enne ha conquistato Antonino Cannvacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli grazie al suo menù ‘Vita, vecchi ricordi’, ispirato ai ricordi di famiglia. Ma la finalissima del cooking show di Sky non ha regalato solo la vittoria all’art director di Bassano del Grappa: Antonio ha chiesto al suo compagno Daniel di sposarlo e lui ha detto sì. Ora, potrebbe attenderli un futuro fuori dall’Italia.

Prima ha trionfato davanti ai tre giudici conquistando la vittoria, poi ha ottenuto la mano del suo compagno. È stata certamente ricca di emozioni la finalissima di Masterchef per il neo vincitore Antonio Lorenzon.

Molto legato alla sua famiglia, Antonio, come ha raccontato più volte, ha ereditato la passione culinaria dal papà e dalla nonna.

Dopo la proclamazione, è stato travolto da una pioggia di coriandoli e mentre tutti i presenti gli tributavano i dovuti onori, lui ha voluto incorniciare quel momento con tocco di romanticismo.

Salito sul podio allestito nello studio di Masterchef, il vincitore, visibilmente emozionato, ha voluto spendere due parole di riconoscimento:

“Quale miglior occasione per ringraziarvi tutti per essermi stato vicino, per l’amicizia. Questo è un giorno molto particolare per me perché ho ricevuto questa gloria, e altrettanta gloria voglio trasmetterla a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono… voglio che questo sia un momento speciale”.