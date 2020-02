Luciano lascia Masterchef dopo un percorso brillante e chef Cannavacciuolo si commuove: ecco cosa si dono detti prima dell'addio

A un passo dalla finale, Luciano lascia Masterchef e Cannavacciuolo si commuove. Il concorrente siciliano è stato eliminato alla decima puntata e lo chef napoletano non ha trattenuto l’emozione nel dirgli addio. Un momento particolarmente commovente che ha colpito anche il pubblico a casa.

Masterchef, Cannavacciuolo si commuove per l’eliminazione di Luciano

Luciano e Nicolò sono i due concorrenti a rischio eliminazione, dopo la prova del temutissimo Skill Test. A soccombere, davanti ai tre giudici, è purtroppo l’aspirante chef siciliano che deve quindi togliersi il grembiule e abbandonare il cooking show di Sky.

Una eliminazione molto sofferta, anche perché Luciano ha saputo farsi amare dai suoi compagni di viaggio, dal pubblico e dagli stessi giudici.

Prima che il geometra palermitano – che tutti ricorderanno per Adda Cuosa – lasciasse lo studio di Masterchef, Cannavacciuolo gli ha voluto riservare parole inaspettate e molto tenere.

Il saluto di Cannavacciuolo

“Mi sembra di salutare un vecchio amico. Ci hai fatto ridere, ci hai fatto emozionare e mi sto emozionando. Ci hai presentato grandi piatti e hai dato tutto di te. Ma la cosa che ti deve rendere più orgoglioso è che la tua storia a Masterchef sarà di esempio a tante persone. ci hai dimostrato che non è mai troppo tardi e che tutti nella vita possono avere una seconda chance. Tu hai voluto la tua fortemente e te le sai regalata, facendo qui dentro un grande percorso. Adesso è arrivato il momento di tornare a casa, dalla tua famiglia, alla tua vita di prima. Però, ricordati: più forte di prima! Perché sei un grande”.

Le parole di Cannavacciuolo hanno commosso il concorrente di Masterchef che, tra le lacrime, ha fatto fatica a replicare. “Perdonatemi. È un pianto di gioia, so il percorso che ho fatto, so quello che volevo. Ognuno di voi, in tutto questo percorso, ha detto cose belle e cose dure, perché a 50 anni si cresce sempre. Ringrazio ognuno di voi, ma soprattutto chi mi ha dato la forza di ritornare” ha concluso, indicando il grande Antonino.

I due si sono abbracciati, mentre gli altri concorrenti rimasti gara, emozionati anche loro, hanno applaudito a una delle scene più emozionanti di questa edizione!