MasterChef, la 500ª edizione è servita

Il cooking fenomeno globale di Banijay raggiunge un traguardo storico

Parigi, lunedì 6 settembre 2021: Banijay annuncia oggi che MasterChef, uno dei suoi format di maggior successo, ha superato le 500 edizioni, un risultato incredibile dal reboot nel 2005. Ha raggiunto questo traguardo con la prima edizione di MasterChef Tamil, attualmente in onda in India.

Il pluripremiato e iconico cooking show creato da Franc Roddam appassiona il pubblico da più di 30 anni. Incoronato nel 2017 dal Guinness World Records “Format TV culinario più di successo al mondo”, MasterChef, ad oggi, conta 64 versioni locali e più di 10.000 episodi in onda in tutto il mondo, oltre al traguardo storico delle 500 stagioni appena raggiunto. Solo durante lo scorso anno, nonostante le restrizioni per le riprese, ci sono state 43 produzioni in 30 mercati.

Lucas Green, Global Head of Content Operations di Banijay afferma: “Raggiungere questo traguardo è un risultato fantastico per la famiglia di MasterChef. Pur rimanendo fedele ai valori fondamentali del formato, ogni versione è unica, capace di adattarsi localmente per celebrare le singole culture e le tradizioni di ogni paese. I fantastici team di tutte le 500 produzioni hanno creato opportunità che hanno cambiato la vita dei nostri concorrenti, offrendo intrattenimento e momenti iconici per milioni di spettatori in tutto il mondo.”

La prima serie di MasterChef ha debuttato sulla BBC nel 1990 ed è andata avanti per 11 anni. Nel 2005 Franc Roddam, in collaborazione con Shine TV, ha ripensato il format per BBC Two, passato poi a BBC One nel 2009. Nello stesso anno, l’Australia è diventata il primo Paese ad adattare il formato, e il finale di stagione è stato il programma televisivo più visto dell’anno. A distanza di oltre un decennio, il remake locale sta ancora riscuotendo un enorme successo, tanto da essere stato nominato il “Most In-Demand Reality Series” del 2020 (Parrot Analytics).

Franc Roddam, MasterChef Creator aggiunge: “Sono immensamente orgoglioso di MasterChef, che ha intrattenuto milioni di persone e trasformato la vita di migliaia di concorrenti. Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito al suo successo globale e a mantenerne la popolarità e la freschezza nel corso degli anni”.

MasterChef è un formato versatile, che continua a evolversi di anno in anno, e che, ad oggi, include le versioni MasterChef Junior, MasterChef Professionals, MasterChef All Stars, Celebrity MasterChef e, più recentemente, MasterChef Senior, che si sta rivelando incredibilmente popolare. Inoltre, la sua diffusione sul mercato è in continua espansione su nuovi territori, inclusa la commissione di quattro versioni in India che si aggiunge alla mappa che copre Tamil, Telugu, Malayalam e Kannada.

Non c’è dubbio che MasterChef sia un programma che cambia la vita, con più di 100 ex concorrenti diventati oggi chef professionisti. Tra gli alunni più noti figurano la vincitrice della prima stagione del Regno Unito, Thomasina Meirs, che ha co-fondato il gruppo di ristoranti Wahaca, e gli chef premiati con la stella Michelin, Marko Gajski (MasterChef Croazia), Elizabeth Haigh (MasterChef Regno Unito) e Carlos Maldonado (Spagna). Lo show ha anche ospitato una serie di volti noti, dal Dalai Lama a Michelle Obama, dal Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia ad alcuni dei migliori chef del mondo, tra cui Massimo Bottura, Heston Blumenthal, Marco Pierre White, Gordon Ramsay, Rick Stein e Nigella Lawson.

Inoltre, le produzioni di MasterChef in tutto il mondo stanno aprendo la strada alla sostenibilità, con oltre il 75% di queste impegnate a donare in beneficenza il cibo avanzato. Nella stagione 12 di MasterChef Australia si sono ridotti gli sprechi alimentari del 95%, e sono stati risparmiati oltre 39.000 fogli di carta. L’ultima edizione in Germania ha costruito il suo set interamente con materiali riciclati e/o ecologici, risparmiando almeno 3,7 tonnellate di plastica.

Infine, con più di 90 licenziatari in tutto il mondo, il brand MasterChef si estende anche a una vasta gamma di attività commerciali di successo. Milioni di prodotti di consumo sono stati venduti in tutto il mondo, l’ampia gamma di pubblicazioni si è dimostrata redditizia e il pubblico di tutto il mondo può interagire con MasterChef attraverso esperienze dal vivo, dai ristoranti alle crociere fino ai tour.