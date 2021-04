Il gossip su Martina Miliddi e Stefano De Martino non si spegne, anzi. La reazione della ballerina alle domande dei fan incuriosisce e getta dei sospetti

Martina Miliddi è uscita definitivamente da Amici 20 dopo essere stata coinvolta in uno scontro senza esclusione di colpi tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: a difendere la ballerina anche Stefano De Martino, intorno al quale stanno circolando rumor sempre più insistenti.

È in corso un flirt tra ex allieva e giudice di Amici?

I sospetti sono parecchi e il popolo del web ne stanno raccogliendo di nuovi ogni giorni: dal follow della giovane danzatrice al profilo Instagram di Stefano (“Martina ha già iniziato a seguire Stefano De Martino ed ha messo like al suo ultimo post”) fino al dubbio sulla mancata messa in onda della rottura tra la Miliddi e Aka7even.

Martina ha già iniziato a seguire Stefano De Martino ed ha messo like al suo ultimo post. 🤡#Amici20 pic.twitter.com/Lj32774IDg — Sofi🌙💫 (@Sofi71282082) April 18, 2021

Stefano e Martina, le ‘prove’ del flirt

I due, infatti, avrebbero portato la loro love story, nata in casetta, al capolinea tuttavia il momento del confronto tra ballerina e cantante non è stato mostrato ai telespettatori: c’è chi vocifera che il motivo sia legato proprio ad una presunta neonata relazione con Stefano De Martino.

“E SE IL MOTIVO PER CUI AKA È MARTINA HANNO ROTTO È IL PRESUNTO FLIRT TRA STEFANO DE MARTINO E LEI? E PROPRIO PER QUESTO LA PRODUZIONE NON PUÒ FARCI VEDERE LA SCENA DELLA ROTTURA #amici20 #amici2020”

E SE IL MOTIVO PER CUI AKA È MARTINA HANNO ROTTO È IL PRESUNTO FLIRT TRA STEFANO DE MARTINO E LEI? E PROPRIO PER QUESTO LA PRODUZIONE NON PUÒ FARCI VEDERE LA SCENA DELLA ROTTURA #amici20 #amici2020 — //: (@Grandef22219665) April 18, 2021

Ad insospettire i fan del programma, poi, concorre un altro elemento: durante una diretta social della ballerina, molti utenti le hanno fatto domande piuttosto eloquenti sul giudice di Amici 20 e Martina Miliddi è parsa terribilmente imbarazzata tanto da rispondere “Aiuto, non sto capendo…”

la reazione di martina alle domande su lei e de martino hahahahaha#amici20 pic.twitter.com/BNqFLUznug — francesco (@__francesco_0) April 21, 2021

Staremo a vedere nei prossimi giorni se emergeranno altre prove in merito al gossip del momento.

Foto: Kikapress/RedCommunications