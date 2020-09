Un video mostrato in puntata rivela il feeling tra Petrelli e Gregoraci al GF Vip, lei si imbarazza e Mario Balotelli la difende su Twitter

È scoppiata la scintilla tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci al GF Vip? Nella puntata di lunedì 28 settembre, Alfonso Signorini ha stuzzicato molto i due concorrenti, che negli ultimi giorni sembrano particolarmente affiatati. Lui non ha mai nascosto di avere un debole per la showgirl calabrese, lei sembra apprezzare tutte le attenzioni che le rivolge l’ex velino: ma sarà amore? Mentre il conduttore mostrava loro un video che riassume il loro avvicinamento, su Twitter è spuntato un post inatteso: Mario Balotelli è un fan della Gegoraci!

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli così vicini

Il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo si sta evolvendo lentamente. Dopo il gioco in diretta del bacio in apnea di cui sono stati protagonisti, sembra che abbiano trovato un certo feeling. I due non perdono occasione per scambiarsi tenerezze e abbracci, rivolgendosi sguardi molto profondi.

Signorini non poteva ignorare questa relazione nella casa del GF Vip così ha chiamato la Gregoraci in confessionale per fare due chiacchiere. Subito dopo è stato invitato a raggiungerla anche Pierpaolo e insieme hanno visto un video che li riguardava.

L’attrazione, soprattutto di lui verso di lei, è evidente e l’ex velino ha ammesso che c’è stato un momento, una sera a letto, che avrebbe voluto baciarla. Elisabetta, invece, non si sbilancia e confessa di apprezzare questa tenerezza nei suoi confronti, sebbene molto imbarazzata nel vedere la clip che la mostrava così vicina al suo coinquilino.

Mario Balotelli commenta la puntata

Ma c’è anche dell’altro che il conduttore del GF Vip ha voluto mostrare a Elisabetta Gregoraci: un post di Flavio Briatore su Instagram. L’imprenditore, col quale è stata insieme 13 anni e dal quale ha avuto un figlio, ha incontrato una sua ex, Naomi Campbell. Signorini ha provocato Elisabetta, per provare a capire se fosse ancora gelosa di lui, ma lei ha confessato di non aver mai temuto la modella, neanche quando con Briatore ci stava ancora insieme.

Nel lungo momento della puntata dedicato alla showgirl, tanti sono stati i commenti del pubblico apparsi su Twitter, ma chi si aspettava il cinguettio di Mario Balotelli? “Lasciatemi Elisabetta serena, per favore” ha scritto il calciatore, spettatore assiduo del GF Vip grazie alla partecipazione di suo fratello Enock.