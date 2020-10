Maria Teresa Ruta sparla di Lorella Cuccarini: cosa spunta fuori sulla faida con Heather Parisi

Al GF Vip si torna a parlare di Lorella Cuccarini, che subisce una serie di attacchi da Matilde Brandi, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e soprattutto Maria Teresa Ruta: ecco cosa hanno detto.

Nella faida sempre in piedi tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi arriva una terza persona, ovvero Maria Teresa Ruta. L’ex giornalista sportiva e conduttrice tv, infatti, dalla casa del Grande Fratello Vip ha trovato parole non proprio d’amore per la collega. Ma cosa avrà detto di preciso? C’entrerà qualcosa di personale?

GF Vip: da Matilde Brandi a Maria Teresa Ruta si sparla di Lorella Cuccarini

Andiamo con ordine. Al GF Vip ad un certo punto si è cominciato a parlare proprio di Lorella Cuccarini, tanto che ogni coinquilino ha detto la sua a riguardo.

A cominciare è stata Matilde Brandi, che ha gettato un po’ di benzina sul fuoco sulla faida tra nemiche amatissime più seguite della tv italiana: “Io ho lavorato con Lorella ai tempi di Buona Domenica. Mangiava solo riso in bianco, sempre e solo riso in bianco. Heather Parisi era il talento vero. Ballava meglio, ma Lorella Cuccarini aveva la sua sensualità. Heather faceva dei balletti che ancora adesso li vedo e rimango a bocca aperta”.

Anche Tommaso Zorzi, che già aveva avuto modo di attaccare proprio la Cuccarini, è tornato a dire la sua: “Litigano sui diritti. Heather è una super open e chiama quell’altra ‘ballerina sovranista’. Però nella loro faida Heather batte Cuccarini 200 a 0“.



“Lei è una che non saluta nei corridoi”

Poi, però, Stefania Orlando tira in ballo la lettera di Lorella Cuccarini alla Rai: “A La Vita in Diretta ha mandato una lettera alla redazione dove diceva che si era sentita trattata in modo maschilista da Matano. Quelle della redazione si sono schierate tutte dalla parte di Matano. Tutte le donne erano con lui”.

È a quel punto che Maria Teresa Ruta ha detto la sua, entrando a suo modo a gamba tesa su Lorella Cuccarini: “Non ne è uscita bene con quella lettera. Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio (Matano, ndr), perché lei è una che non saluta nei corridoi”.

Insomma, una serie di stoccate che sono piaciute tantissimo ai telespettatori che, con questi nuovi attacchi a Lorella Cuccarini stanno volando (almeno a giudicare dalle reazioni di giubilo sui social). Arriverà una risposta della conduttrice? O magari ne arriveranno quattro?

