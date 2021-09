U&D, Maria De Filippi caccia tronista: quando andrà in onda la puntata e cosa vedremo

A Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia un tronista: ecco di chi si tratta e quando verrà trasmessa l’attesa puntata

Arrivano delle succose anticipazioni su Uomini e Donne, soprattutto dopo la notizia di Maria De Filippi che caccia un tronista nel corso di una delle puntate del suo dating show… ma lo avrà fatto davvero? E di chi si tratterà mai?

Maria De Filippi caccia un tronista durante l’ultima registrazione del trono classico. Lo dicono le anticipazioni. Sarà vero? Photo Credits: Red Communications

Uomini e Donne: Maria De Filippi caccia il nuovo tronista

Partiamo dal principio. Sappiamo tutti quanto Maria De Filippi ci tenga a che durante Uomini & Donne tronisti e corteggiatori rispettino al massimo tutte le regole del gioco. Ad esempio, non possono utilizzare i social network, avere contatti tra loro né vedersi al di fuori dagli studi di Cinecittà o comunque senza che gli autori (e le telecamere) del programma lo sappiano. Tutto questo per evitare che vengano falsate le evoluzioni dei diversi rapporti personali tra loro.

Fin qui nulla di strano, anche se sappiamo che per vedere Maria De Filippi che caccia un tronista, quest’ultimo deve averne combinate davvero di tutti i colori.

A darci l’anticipazione sulla questione è Il Vicolo delle News, secondo il quale Joele Milan, tronista 26-enne originario di Dolo (in provincia di Venezia), sarebbe stato cacciato dal programma proprio per avere tramato alle spalle della redazione.

Quando andrà in onda la puntata della cacciata di Joele Milan?

Non sappiamo cosa ha combinato di preciso ma la sua cacciata dal programma è qualcosa che già tutti vogliono vedere. Non a caso i social già sono pieni di richieste di questo tipo: quando andrà in onda la puntata della cacciata mariana?

Niente paura: la puntata in questione sembra essere stata registrata il 26 settembre. Facendo quindi qualche rapido calcolo e tenendo conto che quelle attualmente in onda sono state registrate agli inizi del mese, per vedere Maria De Filippi che caccia il tronista dovremo attendere 15/20 giorni… ce la faremo?

