Angela di Iorio continua ad attaccare Maria de Filippi e a criticare il programma di Uomini e Donne: ecco le sue ultime parole sull'esperienza vissuta

E’ stata una delle protagoniste del trono over di Uomini e donne, ma Angela Di Iorio non ha lasciato serenamente la trasmissione: da quando è finita la sua esperienza nel programma Mediaset la signora, 70enne di Napoli rimasta vedova nel 2011, ha spesso colto l’occasione per criticare apertamente la redazione e Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: — U&D, un altro corteggiatore confessa cosa è successo durante il programma: ‘Mi hanno umiliato e minacciato’

Maria De Filippi Angela Di Iorio, le accuse

Intervistata da MeteoWeek, la dama parla senza mezzi termini di “programma pilotato“:

“Grazie a questo programma ho all’inizio ricominciato a sognare, a sentirmi viva, a vedermi di nuovo “donna”, ma l’incanto è durato poco. Mi sono ritrovata in una realtà molto diversa da quella che si vede in tv e si percepisce da casa” ha dichiarato Angela “In studio accadono molte cose che poi non vengono mandate in onda. Loro tagliano, montano, fanno spezzoni a loro piacimento, oltre a fare intervenire sempre le stesse persone. E’ come se fosse tutto pilotato. Basti pensare che i corteggiatori spesso vengono in studio perché chiamati da loro e sono molti gli uomini che hanno scritto in trasmissione con l’intento di venirmi a corteggiare, ma non sono mai stati interpellati. Come mai? Avevano forse paura che io potessi andare via prima del previsto? Io facevo ascolti”

Parole dure della ex Dama, che se la prende senza problemi anche con la padrona di casa, Maria De Filippi: “Io ho amato Maria, e nonostante la mia sofferenza a Uomini e Donne non riesco ad odiarla. Però c’è una cosa che ad oggi ancora non le perdono: l’aver riso mentre io piangevo. Lei si diverte sul bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane e questo non è un buon esempio. Mi piacerebbe avere un giorno un confronto da donna a donna”

Angela salva in parte solo Tina Cipollari (“in fondo mi faceva ridere”), mentre definisce Gianni Sperti “altezzoso ed esagerato”: infine, una stoccata anche a Gemma Galgani, “un’attrice, una marionetta nelle mani del programma. Posso dire che col senno di poi un po’ per lei provo pena e tenerezza”

Angela di Iorio contro Maria De Filippi, volano stracci

Continua l’affondo di Angela di Iorio contro Maria De Filippi: la dama del trono over di Uomini e Donne, che aveva lasciato lo show pomeridiano da qualche mese, torna a svelare qualche retroscena sulla sua permanenza nel programma, sulla padrona di casa e su Tina Cipollari e Gianni Sperti che l’hanno sempre attaccata perché – a detta loro – era alla ricerca di un “uomo bancomat”.

Dopo un lungo sfogo sui social, Angela di Iorio si è scatenata nell’intervista a Datasistemi dove ha rivelato:

“Io lo dicevo alla redazione. “Ma sono antipatica a Maria”. Ce l’ho sempre avuta contro. Maria io me la sono sempre vista contro, io piangevo e loro ridevano. Io a Maria la stimavo così tanto come donna, la vedevo alla nostra portata, seduta sulle scale con i jeans. Invece no è molto fredda, è distaccata, non possiamo toccarla o salutarla. Una volta le dissi: “Mi dai un bacio”, ma lei rispose: “No la prossima volta”. Questo mi ha ferita molto”.

LEGGI ANCHE: — U&D, Maria De Filippi furiosa la smaschera così: quel filmato mai visto prima. Imbarazzo in studio

Angela di Iorio contro Maria De Filippi per il suo comportamento: delusa da lei

La dama originaria di Mugnano di Napoli vorrebbe tornare a Uomini e Donne ad una condizione: che Queen Mary le chieda scusa: “vederla ridere mentre io piangevo è stato tremendo…sono delusa da Maria De Filippi, non dovrebbe permettere tutto ciò”.

Alla luce delle ultime dichiarazioni della donna, la conduttrice deciderà di chiederle scusa per darle la possibilità di continuare a cercare l’amore (e una certa tranquillità economica, “per me significa una pensione di 1200….1300 € tutto qui”) oppure continuerà il suo show facendo a meno di lei?

Trono over: Angela contro Maria de Filippi

Tra i tanti personaggi che negli anni hanno affollato il parterre di Uomini & Donne c’è Angela Di Iorio. La donna, tra le dame più controverse del trono over, ha fatto sempre discutere per le sue speranze di trovare un uomo benestante. Attaccata per questo motivo da Tina Cipollari e Gianni Sperti, dopo aver abbandonato il dating show si è scagliata a testa bassa contro tutto il programma, Maria inclusa, per ben due volte di seguito…

LEGGI ANCHE: — U&D, Maria De Filippi furiosa la smaschera così: quel filmato mai visto prima. Imbarazzo in studio

Angela si scaglia ancora contro Maria de Filippi e il programma

A distanza di pochi giorni dal suo primo attacco, Angela si è scagliata di nuovo contro la trasmissione di cui è stata protagonista.

Ha cominciato da Facebook, dove ha risposto ad un utente con le seguenti parole: “Io ero un burattino, ma mi sono fermata in tempo. Maria mi sembrava strana, mai fatto domande agli uomini prima che entrasse la dama. Strane cose. Troppo strano il suo comportamento, quindi COMPLOTTO. Ho ancora i loro volti che ridono mentre io piangevo”.

Urla al complotto, dunque, l’ex dama, che dopo la sua intervista a Datasistemi, cerca in qualche modo di dire la sua, dando un colpo al cerchio e uno alla botte: “Non sputo nel piatto dove ho mangiato, è stata una bellissima ESPERIENZA, ma ho notato cose molto strane, guardando la puntata. Fai il confronto e poi ne riparliamo”.

Angela Di Iorio all’attacco contro Uomini & Donne

Già qualche giorno fa Angela aveva infatti rilasciato una lunga intervista al blog Datasistemi, nella quale aveva esordito con una lunga critica nei confronti della padrona di casa, rea di non essere troppo calorosa nei suoi confronti.

“Maria? Me la sono sempre vista contro. Io piangevo e loro ridevano. Io a Maria la stimavo così tanto come donna, la vedevo alla nostra portata, seduta sulle scale con i jeans. Invece no. È molto fredda, è distaccata, non possiamo toccarla o salutarla. Una volta le dissi: ‘Mi dai un bacio’, ma lei rispose: ‘No la prossima volta’. Questo mi ha ferita molto”.

Una strana critica, specie considerando il fatto che la De Filippi è spesso molto calorosa nei confronti di ospiti, corteggiatori e tronisti…

Angela contro Maria de Filippi: “è stata la più grande delusione”

“Quando vai in quella arena finisce tutto – aveva detto Angela rincarando la dose – Quando ti prendono di mira hai finito di vivere una bella esperienza. Gianni Sperti mi è venuto contro sin dal primo momento. Tina mi prendeva in giro dicendo: ‘Vediamo se arriva uno più ricco’. La più grande delusione è stata Maria De Filippi”.

Aveva poi preteso le scuse della conduttrice: “Solo se Maria mi chiederà scusa io rientro nel programma. Ma siccome non succederà mai, io non torno, non voglio le scuse perché Angela vuole chissà cosa. Ma per giustizia nel modo con cui mi hanno trattata”.

Foto: Red Communications