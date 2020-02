Maria De Filippi rivoluziona Amici: critiche per il nuovo format

Amici 19: Maria De Filippi ha annunciato un nuovo format, che però si è subito tirato addosso una serie di critiche da parte del web. Ecco cosa cambierà.

Il serale di Amici di Maria De Filippi non è ancora cominciato che già piovono critiche sul nuovo format scelto dalla conduttrice di Canale 5 per il suo talent show. Giunto alla diciannovesima edizione, infatti, quest’anno il programma proporrà una lunga serie di importanti novità che, però, non a tutti sono piaciute.

Tutte le novità di Amici 19, in onda dal 28 febbraio

Andiamo con ordine. Il programma andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 28 febbraio, per quattro venerdì e poi per cinque volte al sabato. In giuria ci saranno Vanessa Incontrada, Loredana Bertè e Gabry Ponte, con la partecipazione straordinaria di Tommaso Paradiso.

Gli ospiti saranno tanti, come Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, J-Ax ed Ermal Meta. E, addirittura, alla prima puntata saranno presenti le Sardine, che porteranno in tv il loro messaggio contro l’odio.

Amici 19: via le squadre e largo ad Amici Prof e Amici All Star

Per il resto, per Amici Maria De Filippi ha previsto un nuovo format che non ha mancato di attirarsi addosso una serie di critiche. Il programma sarà infatti diviso in tre scaglioni. Il primo è quello classico e andrà in onda per le prime sei puntate. Dieci allievi si sfideranno senza però la divisione in Squadra Bianca e Squadra Blu, ma in un girone unico.

Nelle altre tre puntate ci sarà spazio per Amici All Star, dove parteciperanno alcuni dei cantanti e dei ballerini delle passate edizioni, con l’ingresso di alcuni extra, come Michele Bravi. Un’altra parte del programma sarà invece dedicata ad Amici Prof, nel quale si sfideranno Stash, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens, con alcuni momenti karaoke animati da Al Bano e Romina. A giudicare i prof saranno proprio gli allievi della scuola.

Le critiche del web sul nuovo format di Amici

Peccato però che sul web in tanti non abbiano apprezzato tutti questi cambiamenti apportati da Maria.

C’è chi fa una critica generale scrivendo: “Ho appena letto come si svolgerà il serale quest’anno, e devo dire che a sensazione, sarà una ca..ta pazzesca”. E chi argomenta considerando che il calo di ascolti non è da imputare ai telespettatori: “Amici dovrebbe essere un talent dove dovremmo vedere questi ragazzi sono ballare e cantare. Invece negli anni è diventato un reality e quindi è normale che poi giudichiamo pure in base ai caratteri manco fosse il GF. La colpa non è del pubblico”.

Ad altri non piacciono certe particolari novità: “Devo però dire che queste novità non mi piacciono! Che senso ha fare Amici All stars e Amiciprof? In particolare…chi se ne frega dei prof che ballano e cantano?? Possono essere sketch divertenti ogni tanto, ma non da dedicarci 3 intere puntate”.

E, infine, c’è chi se la prende con la lista degli ospiti: “Poi si lamentano se gli ascolti calano…cambiate ospiti e non sempre i soliti tirapiedi di Maria che fuori vendono gli album giusto ai parenti”.

Insomma, il nuovo format di Amici di Maria De Filippi si è tirato addosso un bel po’ di critiche. Riuscirà a superarle abilmente come sempre?

Foto Credits : Conferenza stampa Amici @hf4