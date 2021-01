Maratona Mentana, gaffe sull’assalto al Campidoglio: scambiano le immagini di un film per la realtà

Enrico Mentana commenta l'assalto al Campidoglio durante la sua maratona, ma le immagini che scorrono in diretta sono quelle di un film

Nella serata del 6 gennaio, Enrico Mentana ha interrotto i programmi tv di La7 per trasmettere una sua maratona sull’assalto al Campidoglio di Washington da parte dei sostenitori di Donald Trump. Tuttavia, durante la lunga diretta non tutto è andato come previsto… Ma cosa avrà mai combinato il buon direttore del TG La7?

LEGGI ANCHE — Mentana in diretta sull’assalto al Campidoglio: in tanti notano quel dettaglio sulla scrivania

Mentana commenta l’assalto al Campidoglio durante la Maratona

Andiamo con ordine. La Maratona di Mentana ha interrotto il film su Winston Churchill trasmesso da La7 per mostrare e commentare in diretta le drammatiche immagini che arrivavano dagli Stati Uniti, dove la folla in protesta è arrivata ad assaltare addirittura il Campidoglio, sede della House of Representatives, la Camera dei Deputati americana.

Ebbene, mandando le immagini in diretta, ad un certo punto il buon Mentana ha cominciato a commentare piuttosto preoccupato alcune scene nelle quali si vedevano persone armate di lanciafiamme intente ad incendiare tutto ciò che avevano attorno.

Le scene agghiaccianti venivano dal film Project X

Una scena agghiacciante, davvero, mandata in diretta e sulla quale lo stesso Mentana ha avuto dei dubbi, tanto da arrivare a dire: “È scritto Live Footage, ma sono immagini da verificare”.

In effetti, come hanno fatto notare in molti sui social network, quelle scene mandate in onda durante la Maratona di Mentana non arrivavano in diretta da Washington, ma rappresentavano immagini di repertorio tratte dal film Project X e inserite in mezzo a quelle degli scontri della capitale statunitense.

Alla fine, si è trattata solo di una gaffe (non certo piccola) che ha confuso il direttore del TG La7 causando qualche momento di ironia sul web!

Photo Credits: Kikapress