Stefano De Martino si presenta col piede ingessato a Domenica In e scatena la reazione di Mara Venier: "Che str..zo"

Divertente siparietto a Domenica In durante l’intervista che Mara Venier ha fatto a Stefano De Martino, collegatosi dagli studi Rai di Napoli. L’ex ballerino di Amici si è presentato con un finto gesso al piede e la conduttrice veneta, che ha davvero il piede ingessato, ha reagito in modo esilarante. E si è pure lasciata andare a qualche espressione colorita.

La gag di Stefano De Martino durante il collegamento con Mara Venier a Domenica In

Il conduttore di Made in Sud è intervenuto a Domenica In per presentare la nuova edizione del comic show, rivoluzionata a causa delle disposizioni anti Covid-19. Durante il collegamento in diretta, Stefano De Martino e Mara Venier si sono scambiati battute e commenti ironici.

LEGGI ANCHE: — ‘Ironia becera’, Mara Venier attacca Timperi e Ippoliti in diretta a Domenica in: cosa l’ha fatta arrabbiare

Lui, ad esempio, si è mostrato con una sagoma in cartone che riproduce la collega, scatenando l’ironia di Zia Mara. “Non mi rende giustizia” ha esclamato, lamentando una scarsa riproduzione del suo abbondante décolleté.

Ma la vera, esilarante gag è arrivata quando Stefano ha poggiato il piede sulla scrivania dietro la quale era seduto.

Il siparietto e la parolaccia

Il conduttore napoletano ha indossato un finto gesso per prendere in giro la sua amica e collega, che nelle scorse settimane è stata vittima di un piccolo incidente.

“Ma che è? Sei proprio str*nzo!” ha sbottato Mara in diretta vedendo come si era conciato Stefano De Martino. Accortasi di aver detto una parolaccia, si è poi sfogata rivolgendosi ai vertici Rai: “Licenziatemi pure, ormai l’ho detto! Così resto a casa…” Il tutto condito dalla sua inconfondibile risata.

Ovviamente, la conduttrice ha poi dimostrato di apprezzare la gag del suo giovane collega: “Questa è l’ironia che mi piace, non quella becera”.

Insomma, Mara e Stefano regalano sempre siparietti comici e spassosi: ricordate il bacio passionale a Made in Sud?