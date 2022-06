Mara Venier reagisce così alla stories di Pierpaolo Petrelli sulla fine di Domenica in

Con la fine di Domenica In scoppia la pace tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier? Ecco che cosa è successo sui social dopo l'ultima puntata

Segnali di pace tra Pierpaolo Petrelli e Mara Venier dopo le frecciatine a distanza dei mesi scorsi? Può darsi: la fine della 46-esima edizione di Domenica In sembra aver rimesso tutto a posto tra la conduttrice e il compagno di Giulia Salemi.

LEGGI ANCHE :– Domenica in, le parole commoventi di Mara Venier per l’ultima puntata: cosa ha detto sul suo futuro in tv

Pierpaolo Pretelli tenta di mettere una pezza al rapporto con Mara Venier dopo il botta e risposta dei mesi scorsi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per un certo periodo durante questa stagione di Domenica In, Pierpaolo Pretelli è stato una presenza fissa negli studi del programma di Rai Uno. Poi, però, Mara Venier ha sconvolto un po’ il cast, lasciandolo a casa.

Da quel momento in poi, tra Pretelli e Mara Venier c’era stato un qualche botta e risposta non proprio pacifico. Lui aveva affermato negli studi di Verissimo di “aver fatto un’azione da botulino” per ringiovanire l’ambiente in Rai, lei aveva commentato quelle parole con un “porello“.

Ebbene, con la fine di Domenica In, il compagno di Giulia Salemi ha ben pensato di tentare di far pace con Mara Venier, dedicando qualche parola all’ultima puntata del programma.

Pace fatta tra zia Mara e Pierpaolo? Cos’è accaduto nelle Instagram Stories

“Mi hai fatto commuovere, sei una donna dal cuore grande – ha scritto Pierpaolo Pretelli con un messaggio nelle sue Instagram Stories nel quale ha taggato Mara Venier – Meriti tutto l’affetto che il pubblico ti dimostra. E io ti ringrazierò per tutto quello che hai fatto per me. Unica”.

Nei tag c’è ovviamente il collegamento alla conduttrice. E Mara ha prontamente ripostato la Stories, dimostrando di non provare alcun rancore per l’ex Velino. Pace fatta e situazione ricomposta dunque? Stavolta sembra proprio di sì!

Photo Credits: Kikapress