Neanche un piede rotto ferma la vulcanica Mara Venier in onda a Domenica In con la fasciatura: boom di ascolti e domenica prossima torna...

Un incidente poco prima della diretta aveva messo a rischio la puntata di Domenica In del 31 maggio. Ma Mara Venier con il suo proverbiale stoicismo non ha ceduto e nonostante una frattura al piede è andata regolarmente in onda. Una scelta premiata, tra l’altro, dall’affetto del pubblico che ha regalato ottimi dati di ascolti al programma di Rai1. E intanto, arriva anche la conferma: Domenica In non si ferma e va avanti fino a fine mese.

LEGGI ANCHE: — Il commento di Striscia la notizia sulla caduta di Mara Venier: come ha definito la conduttrice

Mara Venier in onda col piede rotto

Ad annunciare di essersi fatta male, cadendo dalle scale mentre raggiungeva gli studi di Viale Mazzini, era stata la stessa conduttrice veneta. Mara Venier non ha rinunciato a tenere compagnia ai suoi affezionati telespettatori e con un piede fasciato e steso su uno sgabello, si è presentata regolarmente davanti alle telecamere.

C’era da aspettarselo dalla vulcanica Zia Mara, che in queste lunghe settimane di lockdown è riuscita a mandare avanti la trasmissione da sola, senza pubblico né ospiti in studio. Figuriamoci se un piccolo incidente le avrebbe mai potuto dare lo stop. Dopo la puntata, Mara è stata ovviamente visitata e sottoposta a radiografia che ha evidenziato una fastidiosa frattura, come lei stessa ha comunicato poi su Instagram.

Domenica In prosegue fino al fine mese

Negli ultimi giorni erano circolate indiscrezioni su un’eventuale chiusura anticipata dello storico programma di Rai1. Dall’ufficio stampa della signora della domenica, però, arrivano rassicurazioni. Fino a comunicazione contraria, quindi, Mara Venier continuerà ad essere regolarmente in onda ogni domenica fino al prossimo 28 giugno.

La trasmissione, tra l’altro, sta andando piuttosto bene, nonostante lo stravolgimento del format, che prevede interviste in collegamento video. La puntata del 31 maggio, ad esempio, ha catalizzato l’attenzione di 3 milioni 251 mila spettatori nella prima parte, con uno share del 19,9% e oltre 101 mila interazioni social. La seconda parte del programma è andata ancora meglio, con uno share del 21,7% e 2 milioni 923 mila spettatori.