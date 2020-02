Post shock contro Mara Venier: ‘Insulti e minacce contro le maestranze di Domenica in’

Sul web compare un post shock contro Mara Venier, accusata di aver posto in essere insulti e minacce contro le maestranze RAI. Ecco cos’è successo.

Scoppia una nuova bufera a Viale Mazzini, dopo che Mara Venier è stata accusata di aver posto in essere insulti e minacce contro le maestranze RAI. Compare infatti un post shock che non le manda certo a dire alla conduttrice di Domenica In. Ma cosa sarà successo davvero?

LEGGI ANCHE: — Barbara D’urso e la frecciatina per Mara Venier: durante Live-Non è la D’Urso viene svelato un “altarino”…

Mara Venier accusata di offese, insulti e minacce

Andiamo con ordine. Sulla bacheca di Nando Clemenzi, ispettore di Produzione Rai, è comparso un post estremamente duro firmato ‘Organizzatori-Ispettori di Produzione CPTV Roma’ che prende di mira la zia del pomeriggio domenicale del primo canale.

“La Misura è colma – esordisce il post – L’aggressione verbale – offese personali, insulti irriferibili e minacce – immotivata e demenziale perpetrata nei confronti di un nostro collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione Domenica In, posta in atto dalla conduttrice del programma, è solo l’ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza che impatta negativamente sull’intera categoria degli Ispettori di Produzione”.

Il duro post contro la conduttrice di Domenica In

Insomma, Mara Venier è stata accusata di aver posto in essere insulti e minacce. Ma il post continua così:

“Da tempo si è in balia dei disturbi umorali di conduttrici e/o conduttori televisivi che si tramutano in inaccettabili e insopportabili discriminazioni pur non sussistendo rilievi di carattere professionale. Quanto rappresentato coinvolge anche altre figure professionali dello studio generando un clima lavorativo particolarmente difficile ed affatto sereno”.

“Il tutto avallato anche da diversi referenti aziendali che subendo una sorta di sudditanza psicologica non arginano né censurano tali comportamenti inqualificabili. Le regole civili dei rapporti interpersonali, il codice etico aziendale e le norme disciplinari vigenti in uno studio televisivo sono costantemente violate, non intendiamo sopportare altro e ancora”.

“È necessaria una netta azione di discontinuità con quello che sembra essere diventata la norma in uno studio televisivo. Pretendiamo rispetto personale e professionale valore sempre riconosciuto ai nostri interlocutori. Invitiamo la Direzione Aziendale ad adottare tutte le necessarie misure affinché ciò non si possa ripetere in futuro”.

“Sollecitiamo le rappresentanze sindacali presenti in Azienda a esercitare tutte le azioni utili alla tutela professionale dei lavoratori e soprattutto alla loro onorabilità”.

Condiviso anche dal Consigliere di Amministrazione RAI Riccardo Laganà, sembra non essere quindi nulla con cui scherzare ma, al contrario, una seria messa in stato d’accusa di una delle conduttrici di punta della tv pubblica.

Non è il deepfake di Striscia la Notizia

Tutte notizie che, se confermate, potrebbero mettere seriamente in discussione la stessa Mara Venier, minandone terribilmente la carriera. Si attende quindi una sua replica, una presa di posizione che chiarisca la questione.

Quel che è certo è che la Mara Venier che spara insulti e minacce l’abbiamo vista in più di un’occasione nei deepfake di Striscia La Notizia, dove ne diceva di tutti i colori nei confronti di colleghi e ospiti. In quelle occasioni, però, si trattava soltanto di imitazioni satiriche poste in essere dalla bravissima Francesca Manzini, che riusciva a riprodurne addirittura la famosa risata.

foto: Kikapress