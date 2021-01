‘La classe non è acqua’, Mara Venier fa record di spettatori: Naike Rivelli manda frecciatina a Barbara D’Urso?

Mara Venier fa il boom di spettatori con Domenica In: Naike Rivelli ne approfitta per mandare una frecciatina a Barbara D'Urso. Cosa ha scritto

L’ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 17 gennaio 2021, ha avuto davvero un grande successo anche se è venuto fuori un episodio destinato a fare discutere: Naike Rivelli ha infatti approfittato per l’occasione per lanciare una frecciatina che molti hanno pensato diretta a Barbara D’Urso… ma cosa avrà mai combinato la figlia di Ornella Muti?

Domenica In vola: il record del 17 gennaio 2021

Andiamo con ordine. Con il 18% di share e 3 milioni e 607mila spettatori, Mara Venier ha davvero fatto furore. La sua ultima puntata di Domenica In è andata veramente bene, al punto che in tanti non hanno perso occasione per congratularsi con lei…

Tra questi ultimi si può annoverare certamente anche Naike Rivelli: la figlia di Ornella Muti, presente in studio con la madre, ha difatti aggiornato tutti via social sulla trasmissione pomeridiana della domenica di Rai Uno (senza scordarsi di mandare una frecciatina alla concorrenza, ovvero a Barbara D’Urso).

Domenica In: la frecciata di Naike Rivelli per Barbara D’Urso

Praticamente, Naike ha pubblicato un selfie insieme alla mamma, ad Elisabetta Ferracini e alla padrona di casa con tanto di commento che recita “La Classe non è acqua”… prima ancora però aveva pubblicato un post destinato a far discutere ancora a lungo…

Nell’annunciare la presenza di Ornella Muti nello show domenicale di Rai Uno, la Rivelli ha infatti scritto un lungo messaggio: “mamma è sempre stata una donna molto riservata. Non ha mai amato fare gossip ne chiacchiere su se stessa. Rifiuta da sempre categoricamente certe trasmissioni e determinate conduttrici, perché le ritiene Trash e Futili. Va solo dove la porta il cuore”.

Poi il riferimento si fa più chiaro: “In passato mi ha sconsigliato più volte di andare in certi salotti a bere i caffeucci, ritenendolo di cattivo gusto. Ho sbagliato a non ascoltarla. Ma dopo qualche presenza, ho subito capito le motivazioni dietro le sue scelte, e ho precluso anche io, la mia partecipazione Oggi le chiedo di nuovo scusa per non averle dato retta. La mamma non sbaglia mai sul lavoro. Fa solo cose belle e vere. La sa molto più lunga di me. Infatti oggi siamo unite nella nostra battaglia per promuovere solo progetti intelligenti e di spessore. Tutto ciò che è TRASH lo buttiamo nel Cestino”.

Insomma, quella di Naike Rivelli è una vera e propria reiterazione della sua presa di posizione su Barbara D’Urso… arriverà forse una risposta di Carmelita? O si cercherà di non dissotterrare l’ascia di guerra?

Foto: Kikapress