Maneskin volgari, a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso interviene per difenderli e riporta le parole di Vasco Rossi

I Maneskin stanno spopolando dappertutto dopo la consacrazione sul palco dell’Ariston con Zitti e Buoni: consensi unanimi sono piovuti sul carisma di Damiano, sul loro approccio sfrontato al rock e sul grande futuro che li aspetta anche se qualcuno non ha mancato di criticarli a Pomeriggio 5.

Maneskin, critiche a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso li difende

Parliamo di Flavia Vento che in collegamento con Barbara d’Urso ha espresso la sua opinione sui vincitori andando decisamente controcorrente.

“Non mi piacciono per niente…Sono troppo volgari, danno un senso di volgarità”.

La sentenza di Flavia Vento ha però trovato una fervente oppositrice in Carmelita che ha definito i Maneskin dei “grandissimi performer”. La sua ospite però ha azzardato un paragone con Vasco Rossi spiegando che il confronto tra di loro non reggerebbe e anche in questo caso Barbara D’Urso ha dovuto dissentire.

“Fidati, che lo conosco – ha replicato la conduttrice – Io c’ero ed agli inizi Vasco non lo voleva nessuno. Abbiamo iniziato insieme nella stessa casa discografica quando cantavo Dolceamaro e soltanto dopo, quando è arrivata Albachiara, ha raggiunto il suo successo. Vasco ha fatto la sua gavetta proprio come l’hanno fatta loro e lui è stato il primo a congratularsi per il risultato che hanno raggiunto al Festival di Sanremo”

E Vasco, in effetti, è stato tra i primi a esprimere tutta la sua stima verso di loro su Instagram ringraziandoli per l’impresa compiuta: “RIVOLUZIONE SANREMO‼

Vincono i MÅNESKIN🤟

Il Popolo del ROCK ha Votato‼️🤟🎸

… KOM…plimenti‼”

