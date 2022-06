U&D, cosa è successo tra Luca e Soraia dopo la scelta: il momento che i fan pensavano non arrivasse più

Dopo la scelta di Luca e Soraia a U&D non sono mancate le polemiche: ecco cosa non ha convinto i fan e la risposta della ragazza sui social

Sta facendo discutere sui social la questione di Luca e Soraia che, dopo la scelta ad Uomini & Donne non hanno pienamente convinto i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, tanto che non manca chi ha messo su qualche polemica. Ma cosa sarà mai accaduto?

Uomini e Donne: le polemiche dopo la scelta di Luca e Soraia

Andiamo con ordine. Soraia Allam e Luca Salatino sono stati gli ultimi protagonisti del trono classico di Uomini & Donne anche se, secondo molti fan, la loro scelta sembrava non arrivasse più.

Ebbene, c’è chi accusa la produzione del dating show di non aver pubblicato le fotografie della scelta come fatto con altri tronisti e corteggiatori in passato. Anche perché a poche ore dalla messa in onda della puntata della scelta, sembrava invece che tra Luca e Soraia fosse invece finita a causa di una serie di voci diffuse un po’ ovunque.

Come risponde Soraia alle voci su lei e Salatino dopo U&D

Si era infatti parlato del fatto che Soraia avesse detto una serie di parole su Instagram: “C’è una citazione che ricordo a me stessa, perché mi aiuta molto, quando la rievoco: se un fiore non sboccia, dai la colpa al fiore o all’ambiente che lo circonda? Giusto? Quindi, se questa pianta non fiorisce… dai la colpa alla pianta, controlli la pianta, o controlli il terreno? Controlli la luce, controlli l’aria intorno, l’umidità. Perché è questo il motivo per cui la pianta cresce, giusto? Quindi noi siamo quel fiore. Ma se non stiamo crescendo se non stiamo germogliando o sbocciando nel modo giusto… qual è il tuo ambiente? Con chi stai parlando? Quali profili stai scorrendo? Di cosa sei pieno nel tuo feed? Di cosa parla costantemente la tua mente? Anche se si tratta del tuo corpo. Quando ti guardi e ti fissi su quella parte del corpo, quello è veleno”.

Un lungo discorso che sembrava essere una vera e propria frecciatina a Luca, tanto che più d’uno ormai parlava di crisi.

A mettere a tacere tutti ci ha pensato ancora la stessa Soraia che, dopo la puntata della scelta, ha pubblicato un video nel quale annuncia: “Ciao a tutti, buona sera a tutti… volevo annunciare che io e Luca ci siamo lasciat…”

“E statte zitta!”, la interrompe immediatamente Salatino, dandole un bacio e dicendole “Mi sei mancata amo’!”