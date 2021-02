Fan ancora preoccupati per Luca Laurenti: che fine ha fatto la spalla di Paolo Bonolis? Le nuove puntate di Avanti un altro si avvicinano

Che fine ha fatto Luca Laurenti?

In molti continuano a chiedersi, con l’avvicinarsi delle nuove puntate di Avanti un altro, che fine abbia fatto Luca Laurenti: per San Valentino Paolo Bonolis ha pubblicato un collage di scatti in cui si scambia ironiche effusioni con l’amico di sempre, ma ciò non è bastato a placare la preoccupazione dei fan.

Il comico e cantante non possiede un suo profilo personale sui social, così ogni volta che appare qualche post o scatto in cui è coinvolto, chi lo segue coglie l’occasione per sapere come se la stia passando o dove si trovi, augurandosi che vada tutto per il meglio.

Se una volta si rumoreggia che Luca Laurenti abbia litigato con Paolo Bonolis, un’altra ci si angoscia per la sua salute. “Ma che fine ha fatto?” è la domanda più ricorrente, in effetti. Segno che il maestro è particolarmente apprezzato dagli spettatori nonostante tenga particolarmente alla sua privacy.

Luca Laurenti sparito? Parla Paolo Bonolis

“Se è sparito x un po’ ok …. l’importante stia bene” o “Dicono che si sia isolato”: questi altri commenti da parte di utenti che vorrebbero rivederlo presto in tv.

A confermare quanto detto ci ha pensato proprio l’amico di sempre Bonolis che su Instagram ha fatto sapere che Luca è semplicemente fatto così: non ama le dirette e i social, ma preferisce trascorrere il tempo a contatto con la natura, in un ambiente più tranquillo e meditativo.

Avanti un altro avrebbe dovuto tornare con una nuova edizione l’11 gennaio, tuttavia è stato ufficializzato un nuovo inizio: torneranno le nuove puntate dello show condotto da Paolo Bonolis il prossimo 8 marzo, ma intanto i preparativi vanno avanti. Luca Laurenti ci sarà?

La domanda è più che legittima e il dubbio si insinua tra i fan del programma dopo che su Instagram è apparso, sul profilo di Sonia Bruganelli, uno scatto relativo al nuovo spot che andrà in onda per promuovere la trasmissione di Canale 5.

Luca Laurenti insieme a Bonolis nello show di Canale 5? Il dubbio

In effetti nella foto spiccano il padrone di casa Bonolis e le donne del minimondo, ovvero Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Sara Croce. Inoltre la moglie di Paolo, sempre sul suo account Instagram, mostra uno scatto del dietro le quinte dello spot taggando i protagonisti del programma senza però citare Luca Laurenti. Dunque, cosa dobbiamo aspettarci da queste anticipazioni?

Il comico è legato a doppio filo a Paolo Bonolis, tuttavia in passato i rumor di una loro presunta e irreparabile lite hanno messo in agitazione i fan dei due personaggi tv…

LEGGI ANCHE: — Avanti un altro, lite tra Bonolis e Laurenti? Cosa dichiara Luca sul suo amico conduttore

Staremo a vedere se i diretti interessati chiariranno la situazione, se l’assenza di Laurenti è soltanto un modo per far crescere il fermento intorno al ritorno di Avanti un altro o se le cose tra di loro sono davvero cambiate e le loro strade si sono una volta per tutte separate.