La pupa e il secchione, Luca Onestini lo pubblica dopo il programma: cosa scrive sui social dopo la puntata

Ha fatto discutere l’abbraccio tra Gianmarco e Luca Onestini a La Pupa e il Secchione Show: ecco cosa ha postato l’ex di Soleil Sorge sui social dopo la puntata.

A La Pupa e il Secchione Show è andato in scena un momento toccante tra i fratelli Gianmarco e Luca Onestini che ha causato reazioni piuttosto contrastanti, tant’è che l’ex fidanzato di Soleil Sorge e Ivana Mrazova ha deciso di pubblicare qualcosa sui social al termine della puntata.

La pupa e il secchione show: la presenza di Luca Onestini insieme a suo fratello Gianmarco causa reazioni contrastanti tra i giudici e il pubblico a casa. Ecco che cosa ha pubblicato l’ex fidanzato di Soleil su Instagram dopo l’ultima puntata del programma condotto da Barbara d’Urso. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

La Pupa e il Secchione Show: l’abbraccio tra Luca e Gianmarco Onestini e la reazione di Soleil

Durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show c’è stato un incontro tra Gianmarco Onestini e suo fratello Luca. L’abbraccio che ha visto protagonisti i due ha commosso l’intero studio e gran parte dei telespettatori… ma non qualcun altro.

Soltanto i tre giudici Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge non hanno infatti applaudito il momento.

All’entrata in scena del suo ex fidanzato, è stata soprattutto Soleil a rimanere completamente impassibile. Mentre i due si abbracciavano con una sincera commozione e come se non si vedessero da secoli, lei li ha fissati con uno sguardo di sdegno.

Qualcuno ha accusato la Sorge di aver voluto snobbare Luca. Non manca chi la pensa come Soleil e che sui social ha commentato dicendo di non sopportare più i fratelli Onestini…. C’è chi dice di esserne pieno, chi di trovarli un po’ ‘lagnosi’.

Il messaggio di Luca dopo la fine della puntata

Dopo la puntata, però, nelle sue Instagram Stories Luca ha pubblicato l’immagine di una palma con tanto di frase-dedica per suo fratello Gianmarco.

“La risposta è sempre nell’Amore – ha scritto l’ex tronista – Che sia per il tuo partner, per la tua famiglia, per i tuoi amici o per il prossimo. L’Amore è tutto. L’Amore è la forza più potente del mondo e chi vive nell’amore alla lunga vince sempre. Grazie alla vita per la giornata piena di emozioni meravigliose che mi ha regalato“.

Una frase davvero bella… sarà stata un risposta-frecciatina a tutte le critiche ricevute?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress