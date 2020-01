Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la puntata speciale de I Soliti Ignoti abbinata alla Lotteria Italia durante la quale sono stati annunciati i primi 5 biglietti vincenti. Mentre lo show era ancora in corso e prima che Amadeus aprisse le fatidiche buste, sul web però già circolavano serie e numeri fortunati. E sul web qualcuno si è chiesto come fosse possibile.

Lotteria Italia, spoiler sui biglietti vincenti

Quando il conduttore ha rivelato i vincitori della Lotteria Italia era già passata la mezzanotte, ma molte testate online avevano già pubblicato tutti i dati.

LEGGI ANCHE: — Ecco tutti i premi della Lotteria Italia 2020: i biglietti vincenti di seconda e terza categoria

“Auguri al fortunato, ma come faceva La Stampa a sapere il numero estratto un’ora prima che venisse annunciato in trasmissione?” osserva un telespettatore su Twitter condividendo un articolo in cui erano già stati comunicati i vincitori dei primi 5 premi.

Un vero e proprio spoiler come quello avvenuto già lo scorso anno e dovuto al fatto che, a differenza di quanto avveniva in passato, l’estrazione non avviene più in diretta televisiva.

“Fino a qualche anno fa, i biglietti della Lotteria Italia venivano estratti in diretta. Ora, invece, li troviamo già chiusi in quelle buste gialle. Sarà pure tutto fatto come si deve, ma la trasparenza dov’é finita?” cinguetta qualcun altro.

Ecco i primi cinque estratti

Veniamo dunque ai biglietti vincenti della Lotteria Italia. Di seguito i dati dei primi 5 estratti, i cui possessori si aggiudicano i premi più consistenti, di prima categoria.

1° premio da 5 milioni di euro: serie O numero 005538 venduto a Torino

2° premio da 2,5 milioni di euro: serie P numero 463112 venduto a Gonars (UD)

3° premio da 1,5 milioni di euro: serie N numero 121940 venduto a Roma

4° premio da 1 milioni di euro: serie C numero 127922 venduto a Lucca

5° premio da 500 mila euro: serie P numero 370303 venduto a Erba (CO)