Lorella Cuccarini riconfermata a La Vita in Diretta? La decisione della RAI

Per avere la certezza di quanto accadrà durante la prossima stagione televisiva in Rai bisognerà aspettare l'inizio di luglio, quando verranno comunicati ufficialmente i palinsesti autunnali

I palinsesti Rai per l’autunno 2020 dovrebbero essere presentati agli inserzionisti fra il 9 e il 10 luglio: nel frattempo però le indiscrezioni sono arrivate da ogni angolo e la stampa si è occupata di molte di queste, considerandole verificate.

La prossima stagione Rai sarà sicuramente all’insegna della spending review, con tagli ai compensi e ai cachet, e molti programmi sono destinati a chiudere o a cambiare conduttore: è il caso de La prova del cuoco e di Vieni da me -che chiuderanno- oppure di Mi manda Rai3, che (forse) non vedrà più Salvo Sottile alla conduzione.

Lorella Cuccarini riconfermata?

Un’altra voce molto presente in queste prime indiscrezioni è quella che vedrebbe l’addio di Lorella Cuccarini a La vita in diretta, contenitore pomeridiano condotto insieme ad Alberto Matano durante questa ultima (difficile) stagione televisiva.

La Cuccarini verrebbe “epurata” dalla Rai, secondo alcuni, per via delle sue simpatie politiche (lei stessa si definì “sovranista”) che la renderebbero invisa al M5S: Matano condurrebbe quindi la prossima stagione da solo.

Ora però iniziano a farsi strada anche le smentite: in realtà nulla di ufficiale è stato reso noto e nessuno, nè i vertici Rai nè Lorella Cuccarini, hanno commentato la notizia. L’unico a parlare della questione è stato Pippo Baudo, ammettendo di non saperne molto ma prendendo le difese di Lorella, esaltadone la professionalità e ricordando che in tv si deve andare per i meriti e i risultati e non per le simpatie politiche.

Lorella Cuccarini può essere considerata un pezzo di storia della tv italiana ed è indubbiamente una grande professionista, che ha portato avanti La vita in diretta con garbo, la giusta serietà ma anche la dovuta leggerezza durante mesi non facili come quelli del lockdown: anche il pubblico ha dimostrato di apprezzare la conduzione Cuccarini-Matano, permettendo spesso a La vita in diretta di superare la dirimpettaia Mediaset in termini di ascolti.

Lorella Cuccarini dunque va o resta? Per ora nessuno lo sa, ma la presentazione dei palinsesti Rai è vicina e con essa verranno sciolti tutti i dubbi.