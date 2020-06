Solidarietà e attestati di stima per Lorella Cuccarini che si appresta a lasciare La Vita in Diretta: Da Sottile a Diaco, ecco cosa scrivono

Andrà in onda oggi pomeriggio l’ultima puntata di stagione de La Vita in Diretta e potrebbe essere anche l’ultimo appuntamento con Lorella Cuccarini. Come anticipato nei giorni scorsi, la conduttrice non sarebbe stata confermata per la prossima stagione, per via della sua posizione sovranista che cozzerebbe con gli indirizzi politici del M5S, al governo. Voci che stanno facendo discutere pubblico, politica e addetti ai lavori, mentre all’ex ballerina arrivano attestati di stima da parte dei colleghi.

LEGGI ANCHE: — ‘Vergognati’, Lorella Cuccarini sbotta su Instagram: la sua provocazione l’ha fatta innervosire

Lorella Cuccarini riceve la solidarietà dei colleghi

Non è raro trovare professionisti dello spettacolo che decidono di esporsi per stare al fianco di un collega. Con Lorella Cuccarini, però, sta succedendo e il suo eventuale allontanamento dal La Vita in Diretta e dalla Rai ha fatto scendere in campo diversi Vip, a partire da Simona Ventura.

Alla vigilia dell’ultima puntata, Pierluigi Diaco ha riservato parole d’affetto e stima nei confronti della sua amica e collega. “Si è contraddistinta x competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita” ha scritto su Twitter il conduttore di Io e te.

Domani la mia amica @LCuccarini conclude la sua eccezionale esperienza alla guida di @vitaindiretta Si è contraddistinta x competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita pic.twitter.com/5XCBGIWAsY — pierluigi diaco (@pierluigidiaco) June 25, 2020

Anche Salvo Sottile non si è tirato indietro e ha commentato ciò che sta succedendo con poche ma incisive parole: “Penso che Lorella si sia messa in gioco e piaccia o no, è una grande professionista. C’è ancora spazio per lei. Usare l’alibi della politica per annacquare 30 anni di mestiere lo trovo ingiusto” ha cinguettato il padrone di casa di Mi manda Rai3.

Penso che @LCuccarini si sia messa in gioco e piaccia o no, è una grande professionista. C’è ancora spazio per lei. Usare l’alibi della politica per annacquare 30 anni di mestiere lo trovo ingiusto https://t.co/yTkESyStPo — Salvo Sottile (@salvosottile) June 25, 2020

La solidarietà della politica

L’allontanamento di Lorella Cuccarini da La Vita in Diretta si è ben presto trasformato in un caso politico, visto che la conduttrice sarebbe stata fatta fuori a causa delle sue idee politiche, contrastanti con il governo.

“Escludere per cieca ideologia una professionista qualificata e amata è ingiustificabile. Epureranno tutti coloro che non si piegano a diktat partito? #iostoconlorella” ha scritto giorni fa la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Anche Guido Crosetto, nei giorni scorsi, ha pubblicato un tweet di solidarietà per la conduttrice.