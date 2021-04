LOL - Chi ride è fuori: Fedez fa delle rivelazioni sulla gag del casco di Lillo e su una scena hot tagliata messa in piedi da Frank Matano

Durante l’ultimo episodio di Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal hanno ospitato Lillo e Angelo Pintus, insieme ai quali hanno raccontato alcuni aneddoti di LOL – Chi ride è fuori, compresi alcuni dettagli su una scena hot tagliata orchestrata da Frank Matano e sulla gag del casco di Lillo.

LOL: la gag del casco di Lillo l’ha inventata Fedez!

Andiamo con ordine. Durante Muschio Selvaggio, Fedez ha rivelato: “Sai cosa non hanno messo? Il brainstorming per arrivare alla scena di Lillo che si toglie il casco e fa: ‘So Fedez’, perché è nata lì. Ci siamo ingegnati tutti e l’ho proposta io. È un’idea mia”

Lillo ha confermato, ridendo solo al ricordo: “È verissimo, l’ha proposta Fedez. Io avevo già fatto delle uscite che sono andate malissimo. Figure di me..a totali, anche quella di Pintus. Fedez ha avuto un’idea fantastica. Ho messo i suoi vestiti, che erano elastici e sembravo un wurstel ma mi sono entrati. Vedere quella figura, che sono io coi suoi vestiti e col casco già fa ridere, perché già lo sai che sono io. È stata una roba freestyle, confermo che lo ha suggerito Fedez”.

Lol – Chi ride è fuori: la scena hot tagliata di Frank Matano

Poi, però, Fedez ha raccontato anche che la regia di Lol – Chi ride è fuori ha lasciato fuori una scena hot orchestrata da Frank Matano, tagliata durante il montaggio.

“Io ho impressa una roba pazzesca – ha svelato il conduttore del programma comico di Amazon Prime Video – A un certo punto, erano stati eliminati ed erano rimasti solo i due finalisti e dovevamo inventarci qualcosa per farli ridere. A un certo punto si alza Frank Matano e dice: ‘Ho un’idea’. Quindi si mette in ginocchio e inizia a mimare un pom..no. Vi giuro, era molto realistico, c’era tutto il gesto. Era una cosa quasi artistica. È stato trenta secondi a farlo in completo silenzio. Sono stati lunghissimi”!

