LOL chi ride è fuori, quando ci sarà una seconda stagione?

LOL chi ride è fuori è giunto alla sua conclusione ma il grande succsesso porta subito a chiedersi: a quando la seconda stagione?

Il successo di LOL chi ride è fuori, ha travolto tutti compreso i realizzatori del format. Come spesso accade bastano pochi ingredienti per far funzionare uno show e dopo la messa in onda degli ultimi due appuntamenti in molti sui social si sono definiti ‘orfani’.

Con numeri così straordinari, viene subito da pensare e dare per scontato che ci sarà una seconda stagione. Ma quando sarà possibile vederla? Esiste già il progetto o ancora è tutto da decidere?

STO PIANGENDO PER IL COMMENTO DELLA MOGLIE DI PINTUS SOTTO IL SUO ULTIMO POST CON FRANK#lolchirideefuori pic.twitter.com/ubsqE7yt49 — mårti ⎊ ceo of paul rudd (@IR0NLANG) April 8, 2021

Amazon Prime Video non si è ancora espresso ma tra coloro che premono per una seconda stagione c’è anche Fedez. Nelle stories di instagram commentando il successo dello show si è detto felice e desideroso di una seconda stagione. E dal momento che il format originale è giapponese e ha dato vita a 9 stagioni le speranze che non sia finita qui c’è!

E sui social già arrivano i suggerimenti per il futura cast; c’è chi reclama a gran voce Paolo Bonolis, ma anche Virginia Raffaele Paola Cortellesi e addirittura Fiorello. Un nome su tutti però spicca tra i sogni dei tanti spettatori dello show: Checco Zalone.

Vedremo cosa decideranno di fare Endemol Shine Italy e Amazon Prime Video con buona pace di tutti coloro a cui lo show non ha fatto ridere.

Credits foto:©️Prime Video & Amazon Studios