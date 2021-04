LOL chi ride è fuori, gag copiate dai comici tedeschi? La replica di Lillo sul ‘LOL-gate’

LOL – Chi ride è fuori: alcune gag sono state copiate dall’edizione tedesca del programma? Spunta la spiegazione di Lillo (e poi quella di Amazon)

Sui social scoppia il “LOL-Gate“: alcune gag di Lol – Chi ride è fuori sarebbero state copiate dalla versione tedesca del programma. A denunciare la cosa è, tra gli altri, anche Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, sono tempestivamente arrivate le spiegazioni di Lillo Petrolo e di Amazon.

LOL – Chi ride è fuori: le gag sono copiate dalla versione tedesca?

Andiamo con ordine. Su Twitter sono comparsi alcuni cinguettii, che hanno rivelato che alcune gag viste nel programma, come la Gioconda di Elio e i numeri di magia mostrati da Lillo, sarebbero in realtà ‘copiate’ dall’edizione tedesca di Lol – Chi ride è fuori.

Io su Lol non sono molto sorpresa perché non avevo dubbi che diversi numeri fossero “consigliati” dalla produzione (che avrebbe potuto “consigliare” con più inventiva) ma devo ammettere che sul fatto che il quadro di Elio non fosse un’idea originale ho sentito il cuore spezzarsi — Eli (@eliscrivecose) April 12, 2021

Anche in Germania spunta la versione del comico con quadro de “La Gioconda” come Elio, a questo punto non c’è dubbio. Decade ogni entusiasmo per questo programma, #Lol, che di bello (si pensava) avesse improvvisazione da parte dei concorrenti, ahimè è solo scritto e interpretato. — Keirez (@keirez) April 12, 2021

A questi commenti ha fatto seguito anche un post su Instagram di Selvaggia Lucarelli, che mostra un concorrente dell’edizione tedesca riprodurre gli stessi identici numeri di magia con i quali Lillo Petrolo si è esibito nella versione italiana. Tra questi, dei giochi con un metro a nastro e con una scatola di fazzolettini.

“Voglio sapere subito come stanno le cose qui – ha scritto la giornalista – sono già dall’avvocato”.

Lillo replica a Selvaggia Lucarelli sul LOL-Gate

La risposta di Lillo è arrivata puntuale, direttamente sotto il post di Selvaggia Lucarelli.

“Ciao Selvaggia – ha scritto il comico – Io ho eseguito alcuni numeri del mago Lioz e l’ho dichiarato nel programma, a me Lioz fa tanto ridere e l’ho usato come arma… non so se il concorrente tedesco l’ha dichiarato, ma io sì all’inizio del numero!”

Praticamente, il pezzo sarebbe ispirato a quello di un famoso comico israeliano, Lioz Shem Tov, e sarebbero vecchi di qualche anno.

Amazon dà le sue spiegazioni sul LOL-Gate

Come se non bastasse, date le accuse di gag ‘copiate’ dall’edizione italiana di Lol – Chi ride è fuori, Amazon ha dato una spiegazione sull’intera questione.

Interpellata da Today.it, la divisione italiana della compagnia di Jeff Bezos ha precisato: “È l’adattamento di un format giapponese, quindi prevede anche una serie di elementi standard. Lo scopo del format è quello di far ridere, quindi non tutte le gag sono per forza loro pezzi originali”.

Credits foto: ©️Prime Video & Amazon Studios