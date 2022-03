LOL 2, Tess Masazza inutile nel programma? La sua reazione alle critiche zittisce tutti: cosa ha postato sui social

Tess Masazza risponde a modo su alle critiche ricevute per la sua partecipazione a LOL 2

La seconda serie di LOL – chi ride è fuori, era attesissima sui fan e finalmente è arrivata su Prime Video.

Nuovi comici, nuove risate, almeno per chi è a casa: per i concorrenti invece è assolutamente vietato ridere, e i protagonisti anche questa volta ce l’hanno messa tutta per non cadere nei tranelli della trasmissione e rimanere così il più seri possibile.

Tra i nuovi comici arruolati per la seconda edizione c’è Tess Masazza, giovane attrice e comica esplosa ormai da qualche anno con un successo travolgente sui social (Ricordate la serie “Insopportabilmente donna”?). Tess però non si è fermata a Instagram: l’attrice infatti ha debuttato anche a teatro e partecipato ad alcuni film.

Su di lei e sulla sua partecipazione a LOL 2 sono tuttavia arrivate alcune critiche: c’è infatti chi ha definito la sua presenza nel programma “inutile” e simile al ruolo di “una spettatrice pagata”.

L’attrice però ha saputo incassare come si deve le accuse, rispondendo sui social con un video che racconta proprio la sua avventura nel programma e ironizzando lei stessa del suo ruolo “difficile da vedere” in LOL 2: “Ecco i miei mentre mi guardano (cioè mi cercano) a LOL 2” recita la didascalia del video di Tess.

Foto: Kikapress